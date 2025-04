African Parks offre 6 classes et une salle polyvalente au CEG1 Tanguiéta

A Tanguiéta le 07 mars 2025 les Responsables d’African Parks ont procédé à la remise officielle d’un bâtiment de type R+2 composé de 06 classes et d’une salle polyvalente aux autorités du CEG 1 de Tanguiéta. Ce geste s’inscrit dans le cadre des actions de soutien d’African Parks en faveur des Ecoles et des Clubs environnementaux autour du Parc national de la Pendjari.

La cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités départementales et communales notamment le Représentant du Représentant du Préfet, du Maire de la Commune de Tanguiéta, du Directeur Départemental de l’Enseignement, du Représentant de la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA) et des Responsables du Parc national de la Pendjari.

Très heureux de ce don, le Directeur du CEG1 de Tanguiéta, Monsieur Bawath Alassane a remercié African Parks pour son geste. « Ce nouveau joyau moderne et fonctionnel va considérablement améliorer la capacité d’accueil, les résultats de fin d’année, la qualité des cours et aussi permettre d’offrir un environnement propice aux exigences pédagogiques. » a-t-il déclaré.

Franck Kassa, délégué des élèves souligne pour sa part que le nouveau bâtiment donne envie d’apprendre et souhaite plein succès aux activités de African Parks. Paul Gnarigo a, au nom des enseignants salué un geste de générosité envers l’éducation. « Offrir un cadre d’apprentissage adéquat, sécurisé et équipé est un acte d’une portée inestimable. Grâce à cette infrastructure flambant neuve et aux mobiliers mis à disposition, nous enseignants, pourrons accomplir notre mission avec plus de motivation et d’efficacité », fait-il remarquer.

« Ce bâtiment vient combler près de la moitié des besoins en salles de classe du CEG1 de Tanguiéta », a déclaré Hugues Akpona, Directeur régional des opérations d’African Parks pour l’Afrique de l’Ouest. « Soutenir les écoles et l’éducation est l’un des investissements les plus importants que nous puissions faire pour assurer l’avenir de l’importante biodiversité du Bénin. Nous remercions sincèrement Marvin Schwartz et Mike Ringer pour leurs dons, ainsi que la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA), qui finance des projets de conservation dans le Complexe W-Arly-Pendjari, notamment le développement communautaire des localités riveraines des parcs. »

Le Parc national de la Pendjari met en œuvre un plan de soutien au développement communautaire des communautés locales, en accordant la priorité à l’éducation. Depuis son partenariat avec le Gouvernement béninois pour la gestion du Parc national de la Pendjari en 2017, ils ont soutenu plus de 40 écoles primaires et secondaires publiques locales en fournissant des mobiliers, du matériel pédagogique et en payant les salaires des enseignants communautaires mobilisés par les associations de parents d’élèves.

African Parks a également construit des cuisines dans plus de 20 écoles primaires pour soutenir les cantines scolaires. De plus, la création et le fonctionnement de 18 clubs environnementaux dans les écoles locales contribuent à sensibiliser les élèves à l’importance de la conservation de la biodiversité, les transformant en défenseurs de la nature et en ambassadeurs de la conservation.

Pour accéder aux ressources multimédias, y compris les images et les vidéos, veuillez cliquer ici.

À propos de nous

African Parks est une organisation de conservation à but non lucratif qui assure la gestion à long terme des aires protégées en partenariat avec les gouvernements et les communautés locales. African Parks gère 23 aires protégées dans 13 pays, couvrant plus de 20 millions d’hectares en Angola, au Bénin, en République centrafricaine, au Tchad, en République Démocratique du Congo, en Éthiopie, au Malawi, au Mozambique, en République du Congo, au Soudan du Sud, au Rwanda, en Zambie et au Zimbabwe.

Le parc national de la Pendjari couvre 484 400 hectares d’écosystème soudanien dans l’une des plus grandes savanes protégées d’Afrique de l’Ouest. Classé parc national en 1961, le complexe de la Pendjari est relié au complexe W-Arly-Pendjari (WAP) et a été classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO en 1986, puis site du patrimoine mondial au sein du complexe WAP en 2017. Le parc est l’un des derniers refuges d’éléphants d’Afrique de l’Ouest et abrite des espèces emblématiques comme le lion d’Afrique de l’Ouest.

10 avril 2025 par