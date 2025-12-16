mercredi, 17 décembre 2025 -

2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs

African Parks fédère les acteurs de la conservation et la population autour des parcs nationaux à travers des activités sportives




La 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (FIEP) s’est achevée, samedi 13 décembre 2025, par une marche et une séance de fitness des parcs nationaux à Fidjrossè plage, Cotonou.

Organisée par African Parks dans le cadre de la 2e édition du FIEP, la marche et le fitness des parcs nationaux, ont mobilisé un nombre impressionnant de participants. Du rond-point de Fidjrossè Plage au carrefour Bio Guerra, en aller-retour, les participants ont parcouru environ 5 kilomètres dans une ambiance conviviale et sportive. « Le sport, c’est la santé. Un corps sain dans un environnement sain est important, c’est pourquoi nous associons le sport à la conservation et à la nature », a expliqué Nazir Mohamed Kouchele, directeur du développement commercial et des Partenariats d’African Parks Bénin.

Au-delà de l’effort physique, la marche a servi de cadre de sensibilisation à la conservation de la biodiversité. Les stands d’exposition, des photographies des espèces emblématiques des parcs nationaux ont permis aux participants de découvrir la richesse des parcs ainsi que le modèle de gestion mis en œuvre par African Parks. « Le tourisme dans les parcs nationaux est suspendu à cause de la crise sécuritaire. Nous avons décidé de ramener des bouts de parcs vers les populations de Cotonou et environ afin de leur permettre de profiter de la beauté et de la richesse de nos parcs nationaux », a précisé Nazir Kouchélé.

Les participants ont également dégusté des produits du label « PUR » commercialisés par les Parcs pour soutenir les communautés locales, notamment les pastilles de baobab, le miel, ainsi que des liqueurs de karité et de baobab, fruits du travail des coopératives riveraines accompagnées par l’ONG.

Une initiative saluée par les participants

La forte mobilisation pour la marche et le fitness des parcs nationaux a été saluée par le conservateur principal Abdel Aziz Babamoussa, directeur Général du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF). « Ça fait du bien à l’organisme. La mobilisation était très belle. Je pense que c’est une réussite », a-t-il affirmé.

Pour de nombreux participants, le FIEP constitue une opportunité de découverte et de partage. « Ce n’est pas évident pour tout citoyen béninois ou tout étranger qui se trouve au Bénin de savoir ce qui se passe dans nos parcs nationaux. Ces genres d’initiatives permettent de mettre en lumière les activités des parcs nationaux et d’avoir l’adhésion de toute la population », a indiqué le forestier, capitaine-major Arnaud Orekan.

Yasmina Adébi s’est aussi réjouie de l’organisation du FIEP : « Je suis heureuse d’avoir participé à ce forum. C’est une nécessité de conserver nos parcs nationaux pour que les générations futures puissent avoir l’opportunité de connaître ce qu’on appelle ressources naturelles, faune et habitat ».

Du côté des communautés riveraines, la satisfaction est également manifeste. Francisco Cocou Jeannot, Secrétaire Exécutif de l’Union Régionale des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune (UR-AVIGREF) du Parc National W-Bénin, a salué les progrès observés depuis la délégation de gestion des parcs de la Pendjari et du W-Bénin à African Parks. « Il y a une métamorphose dans la manière dont les parcs sont gérés. Les communautés participent activement aux activités sur le terrain », a-t-il affirmé.

Des heureux gagnants

La marche a été suivie d’une séance fitness et de challenges sportifs (tractions, burpees, squats, push-up, suspension, tirage de sacs), réunissant plus de 30 compétiteurs, hommes et femmes. À l’issue des différentes étapes, la ranger N’Tia Diane a remporté le prix Fitness des Parcs Nationaux 2025. Elle a gagné une moto neuve. « Je ne m’y attendais pas. J’ai concouru avec beaucoup d’hommes et ça n’a pas été facile. Je suis fière d’y être arrivée », a-t-elle confié.

N’Tia Diane, gagnante du prix Fitness des Parcs Nationaux 2025

Les 2e et 3e prix ont été attribués respectivement à Abib Karim et Akpona Tayewo. Ils sont repartis chacun avec un téléphone de Moov Africa chacun, des tee-shirts et d’autres lots. « C’est une fierté pour moi d’avoir décroché la 2e place. Merci à African Parks », a déclaré Abib Karim.

La 2e édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (FIEP) organisée par l’ONG African Parks sous l’égide du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable en collaboration avec le CENAGREF, la DGEFC et l’ANPT a été également marquée par un panel de haut niveau le vendredi 12 décembre. Les échanges ont porté sur les enjeux et perspectives de la conservation dans le complexe W-Arly-Pendjari face à la crise sécuritaire. Des discussions ont été aussi menées sur la relance de la Semaine Nationale des Aires Protégées au Bénin qui intégrera le concept du FIEP d’African Parks. « Je voudrais exprimer toute ma gratitude au gouvernement à travers toutes les structures qui ont été représentées. Il y a aussi une panoplie de partenaires. C’est vraiment satisfaisant de voir autant d’acteurs réunis autour des parcs nationaux », a conclu le représentant Pays d’African Parks, Eric Stanislas Hermann.

Par l’organisation de cette 2e édition du FIEP, African Parks confirme sa volonté de renforcer l’adhésion populaire à la conservation de la biodiversité et de faire des parcs nationaux une cause partagée par tous les Béninois.

Akpédjé Ayosso

Quelques images

16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




