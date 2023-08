African Parks attire l’attention sur les liens entre aires protégées et recherche scientifique

"Parcs nationaux du Bénin et recherche scientifique : Quelle dynamique face aux enjeux réels de développement ?". C’est le thème du panel qui a réuni les universitaires et autres acteurs de la conservation lors d’une rencontre, vendredi 25 août 2023, à l’Université d’Abomey-Calavi.

Le prof Brice SINSIN, Ancien Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Directeur du Laboratoire d’Ecologie Appliquée a ouvert le bal des interventions sur le panel. La modératrice Cécile GOUDOU KPANGON, journaliste, spécialiste des questions de l’Environnement, questionne le professeur sur les domaines de recherche scientifique que peuvent représenter les parcs nationaux du Bénin ? Le prof indique que les domaines qui intéressent souvent les chercheurs sont entre autres, les dénombrements, l’écologie, les relations avec les communautés. « C’est à partir des recherches dans le Parc que le Bénin a commencé par être inscrit sur le système GPS au niveau mondial ». Prof Brice SINSIN précise que plusieurs travaux de recherche, de mémoires etc. ont été réalisés sur les parcs.

La modératrice interroge African Parks sur son approche de gestion des parcs Pendjari et W-Bénin qui sont sous délégation respectivement depuis 2017 et 2020. Selon Hugues AKPONA, Directeur Régional Afrique de l’Ouest d’African Parks, African Parks a opté pour une gestion adaptative axée sur une forte capacité d’observation des tendances dans les aires protégées. Le Directeur Régional Afrique de l’Ouest de African Parks précise que sur l’ensemble du complexe W-Arly-Pendjari, seuls les parcs du Bénin sont gérés. Cela positionne le Bénin comme acteur majeur dans le « processus de résurrection de la conservation » au niveau du complexe WAP, s’est réjoui Hugues Akpona.

Les panélistes ont proposé des pistes de solution pour une collaboration entre les parcs nationaux du Bénin et la recherche afin de faire face aux enjeux de développement.

Dr El-HADJ ISSA Azizou, Ancien Ministre de l’Agriculture, Ancien directeur général des eaux et forêts et Ancien Directeur du Parc national W-Bénin, recommande la mise en place d’un Conseil scientifique permanent, la production de mémoires sur les Parcs nationaux, l’implication des acteurs politiques à travers la création d’un Conseil d’orientation ou de validation et la mise en place de stratégies impliquant toutes les parties couches socio-professionnelles. « Il faut qu’on essaie de recentrer les recherches, études qui ont été faites et à venir en sur l’intérêt pour l’homme. (...) C’est un défi auxquels les parcs nationaux en en général et les aires protégées en particulier doivent faire face aujourd’hui », a suggéré Dr El-HADJ ISSA Azizou.

Prof Brice SINSIN a plaidé pour le financement durable des aires protégées.

Pour Hugues AKPONA, la conservation est une problématique transversale qui engage tous les acteurs. C’est pourquoi il plaide pour une approche holistique de la recherche, des modèles de gestion intégrant tous les facteurs de dégradation.

La Pendjari et W, étant des complexes à cheval entre plusieurs pays (Bénin, Niger, Burkina Faso), de nombreux défis restent à relever selon les panélistes. Il s’agit notamment du défi sécuritaire, de mouvements migratoires potentiels.

Les panélistes, tous des experts de la conservation, à travers leurs analyses, partages d’expérience et recommandations, ont permis de faire un état des lieux de la relation qui devrait exister entre les parcs nationaux du Bénin et les universités pour permettre au pays de concrétiser ses ambitions de développement.

Le panel scientifique dont le thème est "Parcs Nationaux du Bénin et Recherche Scientifique : Quelle Dynamique Face aux Enjeux Réels de Développement ?" s’inscrit dans le cadre de la série d’activités de l’initiative La Nuit des Parcs Nationaux d’African Parks.

La Nuit des Parcs Nationaux entend mettre en lumière les grandes avancées en matière de conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, deux réserves de la biodiversité situées dans le nord du Bénin et partagées avec le Burkina Faso et le Niger.

L’initiative vise également à amener les Béninois à renouer les liens avec leur patrimoine naturel.

Soutenue par le Ministre du Cadre de vie et des transports en charge du développement durable, la Nuit des Parcs Nationaux a été lancée le 25 juillet dernier.

Téléthon, Séjour-découverte dans les parcs de la Pendjari et du W-Bénin ; Sessions témoignages ; Fitness, séances de Don de sang ; Soirée de Gala au cours de laquelle des distinctions seront remises à des acteurs de la conservation, sont entre autres, les activités prévues.

Comment soutenir la conservation de la biodiversité à travers l’initiative La Nuit des Parcs nationaux ?

- Virement : BJ062 01001 110409376003 60 (Ecobank)

- Mtn : *880*41*404142*Montant#

– Celtiis : *889*6*APN01*montant*code secret #

- Moov : *855*4*1*98468*montant#

– Lien : https://me.fedapay.com/don-parcs-nationaux

Les fonds collectés serviront au financement des activités de conservation et d’appui au développement communautaire. Il s’agit de la vaccination du bétail autour des parcs en soutien aux éleveurs ; la prise en charge des salaires des enseignants communautaires recrutés dans certaines écoles riveraines ; la réfection des écoles et cantines et la construction de points d’eau potables, l’indemnisation des victimes des conflits homme/faune dans les localités riveraines des parcs ; des activités génératrices de revenus mises en œuvre par les membres des communautés riveraines des parcs organisés en Coopératives, notamment, la pêche, l’apiculture, la transformation des fruits de baobab et la production des huiles végétales (neem et balanites).

Marc MENSAH

28 août 2023 par