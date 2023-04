Afreximbank en AG à Accra, au Ghana, du 18 au 21 juin 2023

Les Assemblées annuelles d’Afreximbank sont ouvertes à toutes les personnes intéressées et/ou actives dans la promotion du commerce africain et qui soutiennent le développement socio-économique des africains

CAIRO, Égypte, 13 avril 2023/ — Les 30e Assemblées annuelles de la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com) se tiendront à Accra, au Ghana, du 18 au 21 juin 2023. L’événement marquera le temps fort des célébrations du 30e anniversaire de la Banque qui se dérouleront tout au long de l’année, sous le thème « Concrétiser la vision. Créer la prospérité pour les Africains. »

Les 30e Assemblées annuelles d’Afreximbank et les célébrations du 30e anniversaire réuniront des milliers de personnes, dont des dirigeants et de hauts responsables africains et caribéens, des décideurs politiques venus d’Afrique, des Caraïbes et d’ailleurs, des chefs d’entreprise, des banquiers, des universitaires et autres personnalités. L’évènement comprendra l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et un vaste programme de séminaires, incluant des séances plénières et des événements parallèles.

« Nous remercions Son Excellence, le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et son gouvernement d’avoir gracieusement accepté d’accueillir les 30e Assemblées annuelles d’Afreximbank. Il y a trente ans, les pères fondateurs d’Afreximbank lançaient une initiative audacieuse pour les Africains. Le travail acharné des trois dernières décennies, dans la poursuite de cette vision, a façonné ce qu’Afreximbank est devenue aujourd’hui. Les États membres, les clients et les partenaires, la communauté des affaires et du commerce international, tous ceux qui, en Afrique et dans la diaspora, œuvrent pour la prospérité des Africains sont invités à se joindre à nous à Accra pour célébrer les réalisations de la Banque et se pencher sur son avenir dans un monde de plus en plus tumultueux, » a déclaré le Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank et de son Conseil d’administration.

Le Ministre ghanéen des Finances, M. Ken Ofori-Atta, a souligné qu’ « Il est tout à fait indiqué que la commémoration de ce tournant importante pour la principale institution de financement du commerce en Afrique soit organisée conjointement par les hôtes du Secrétariat de la ZLECAf, le gouvernement et le peuple ghanéens, qui sont les porte-flambeaux déterminés de la quête de l’Afrique pour le développement du commerce et l’intégration. Il s’agit d’une nouvelle occasion d’approfondir la coopération et de trouver des solutions africaines aux défis de l’Afrique. »

