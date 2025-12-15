L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Travaux d’assainissement à Cotonou Ladji renaît grâce au PAPC

15 décembre 2025 par ,

La mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) transforme peu à peu plusieurs quartiers de la ville. C’est le cas du quartier Ladji, autrefois (…)

Compagnie Africaine Morrison (CAM-Bénin) Akpakpa sacré champion, Vano Baby enflamme Sowéto

15 décembre 2025 par ,

La première édition de la CAM Bénin s’est achevée dans une atmosphère de fête populaire, dimanche 14 décembre 2025, au Centre Sowéto à Cotonou. C’est avec la prestation (…)

Élections au Bénin en 2026 Le colisage du matériel électoral en cours à Akpakpa

15 décembre 2025 par ,

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, lundi 8 décembre 2025, les opérations de préparation et d’emballage du matériel électoral pour les élections (…)

Affaire ’’frère Hounvi’’ en appel à la CRIET La peine de 2 ans confirmée pour Steve Amoussou

15 décembre 2025 par ,

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a maintenu la peine de 2 ans contre Steve Amoussou et requalifié les faits. C’est le verdict (…)

Justice La condamnation du F. Hounvi confirmée en appel avec ré-qualification (…)

15 décembre 2025 par

Le verdict du procès en appel du prévenu Steve Amoussou présenté comme le célèbre chroniqueur « Frère Hounvi » est tombé ce lundi 15 décembre 2025 devant la Cour de (…)

Affaire Kemi Seba : du militantisme panafricaniste aux zones d’ombre (…)

15 décembre 2025 par

Visé par un mandat d’arrêt émis par les autorités béninoises, l’activiste panafricaniste Kemi Seba a répondu par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Cette (…)

