L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Travaux d’assainissement à Cotonou
15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) transforme peu à peu plusieurs quartiers de la ville. C’est le cas du quartier Ladji, autrefois (…)
Lire la suite
Compagnie Africaine Morrison (CAM-Bénin)
15 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La première édition de la CAM Bénin s’est achevée dans une atmosphère de fête populaire, dimanche 14 décembre 2025, au Centre Sowéto à Cotonou. C’est avec la prestation (…)
Lire la suite
Élections au Bénin en 2026
15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, lundi 8 décembre 2025, les opérations de préparation et d’emballage du matériel électoral pour les élections (…)
Lire la suite
Affaire ’’frère Hounvi’’ en appel à la CRIET
15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a maintenu la peine de 2 ans contre Steve Amoussou et requalifié les faits. C’est le verdict (…)
Lire la suite
Justice
15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le verdict du procès en appel du prévenu Steve Amoussou présenté comme le célèbre chroniqueur « Frère Hounvi » est tombé ce lundi 15 décembre 2025 devant la Cour de (…)
Lire la suite
15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Visé par un mandat d’arrêt émis par les autorités béninoises, l’activiste panafricaniste Kemi Seba a répondu par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Cette (…)
Lire la suite
Shelter Afrique Development Bank
15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’économiste et ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou prend la tête du Conseil d’Administration de Shelter Afrique Development Bank (ShafDB). Son élection est (…)
Lire la suite
15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Mouvement Wadagni–Talata (MWAT) a été officiellement lancé le samedi (…)
Lire la suite
15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Sorti le 18 septembre 2025, l’ouvrage intitulé ‘’Le Bénin à l’épreuve (…)
Lire la suite
15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La mise en place du Sénat en 2026 inaugure une nouvelle architecture (…)
Lire la suite
15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Une semaine environ après la mutinerie déjouée dimanche 7 décembre (…)
Lire la suite
15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les 13 mutins interpellés après la mutinerie déjouée au Bénin seront (…)
Lire la suite
15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Interpellé dans la nuit du samedi au dimanche 14 décembre 2025, Chabi (…)
Lire la suite
14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un concours national de recrutement sur titre de 221 fonctionnaires (…)
Lire la suite
14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A la prison civile d’Abomey-Calavi, un nouveau régisseur est nommé (…)
Lire la suite
14 décembre 2025 par Marc Mensah
Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (…)
Lire la suite
14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
La publication des listes des agents électoraux accuse du retard. Selon (…)
Lire la suite