L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Travaux d’assainissement à Cotonou

Ladji renaît grâce au PAPC


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) transforme peu à peu plusieurs quartiers de la ville. C’est le cas du quartier Ladji, autrefois (…)  
Compagnie Africaine Morrison (CAM-Bénin)

Akpakpa sacré champion, Vano Baby enflamme Sowéto


15 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La première édition de la CAM Bénin s’est achevée dans une atmosphère de fête populaire, dimanche 14 décembre 2025, au Centre Sowéto à Cotonou. C’est avec la prestation (…)  
Élections au Bénin en 2026

Le colisage du matériel électoral en cours à Akpakpa


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, lundi 8 décembre 2025, les opérations de préparation et d’emballage du matériel électoral pour les élections (…)  
Affaire ’’frère Hounvi’’ en appel à la CRIET

La peine de 2 ans confirmée pour Steve Amoussou


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a maintenu la peine de 2 ans contre Steve Amoussou et requalifié les faits. C’est le verdict (…)  
Justice

La condamnation du F. Hounvi confirmée en appel avec ré-qualification (…)


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le verdict du procès en appel du prévenu Steve Amoussou présenté comme le célèbre chroniqueur « Frère Hounvi » est tombé ce lundi 15 décembre 2025 devant la Cour de (…)  
Affaire Kemi Seba : du militantisme panafricaniste aux zones d’ombre (…)


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Visé par un mandat d’arrêt émis par les autorités béninoises, l’activiste panafricaniste Kemi Seba a répondu par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Cette (…)  
Shelter Afrique Development Bank

Lionel Zinsou élu président du Conseil d’Administration de ShafDB


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’économiste et ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou prend la tête du Conseil d’Administration de Shelter Afrique Development Bank (ShafDB). Son élection est (…)  
MWAT s’engage aux côtés du duo Wadagni–Talata


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Mouvement Wadagni–Talata (MWAT) a été officiellement lancé le samedi (…)
Un ouvrage fait l’état des lieux de la société béninoise


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Sorti le 18 septembre 2025, l’ouvrage intitulé ‘’Le Bénin à l’épreuve (…)
Sénat du Bénin : Héritage des pionniers, expertise des présidents


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La mise en place du Sénat en 2026 inaugure une nouvelle architecture (…)
Marches, prières et messes pour la paix après la mutinerie déjouée


15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une semaine environ après la mutinerie déjouée dimanche 7 décembre (…)
Les mutins auditionnés à la CRIET ce lundi


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les 13 mutins interpellés après la mutinerie déjouée au Bénin seront (…)
Chabi Yayi placé en garde à vue


15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Interpellé dans la nuit du samedi au dimanche 14 décembre 2025, Chabi (…)
Un recrutement de 221 agents lancé pour les Eaux, Forêts et Chasse


14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un concours national de recrutement sur titre de 221 fonctionnaires (…)
Un nouveau régisseur nommé à la prison civile d’Abomey-Calavi


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A la prison civile d’Abomey-Calavi, un nouveau régisseur est nommé (…)
Candide Azannaï passe en garde à vue


14 décembre 2025 par Marc Mensah
Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (…)
Le CENA en retard pour la publication des listes des agents électoraux


14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
La publication des listes des agents électoraux accuse du retard. Selon (…)
Savalou dit « non au chaos » et « oui à la stabilité »


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce samedi 13 décembre 2025, les populations de Savalou, dans le (…)
Les premiers éléments de l’Enquête judiciaire toujours en attente


14 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a tenté de renverser (…)
Chabi Yayi, le fils du président Boni Yayi interpellé


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Chabi Georges Nadjim Yayi, le fils de l’ex président Boni Yayi n’est (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
FCBE investit ses candidats dans la 16ᵉ Circonscription


13 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎À deux semaines du lancement officiel de la campagne électorale, le (…)
60 kg de chanvre indien saisi, 1 suspect en fuite


13 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La police a saisi environ 60 kilogrammes de chanvre indien, la semaine (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au petit matin de ce (…)
La GDIZ renforce la solidarité et la convivialité à travers une marche (…)


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Des employés et partenaires de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (…)
La Décision de la Cour sur la révision de la Constitution


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu, ce vendredi 12 décembre (…)
Intox : Aucune résidence de Boni Yayi au Bénin n’est encerclée


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN

Le Canada réaffirme son soutien au Bénin après la mutinerie déjouée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand s’est (…)
Deux individus interpellés à Zakpota pour un tricycle volé à Bohicon


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le commissariat de l’arrondissement de Zèko a procédé, le jeudi 11 (…)
Le Borgou fait une marche citoyenne pour défendre la paix et la République


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations du département du Borgou ont exprimé ce vendredi 12 (…)
Le Bénin et le Nigéria affichent leur unité après la mutinerie manquée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En marge des travaux de la 95e session ordinaire du Conseil des (…)
Mandat d’arrêt international contre Kemi Seba et Sabi Korogoné


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les enquêtes se poursuivent dans le cadre de la mutinerie déjouée au (…)
Une première édition couronnée de succès pour le Cotonou Comedy Festival


12 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 1er au 6 décembre 2025, Cotonou a accueilli la première édition du (…)
Liste de Gernot Rohr pour la CAN Maroc 2025


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’entraineur des Guépards du Bénin a publié la liste des 28 joueurs qui (…)
Les Guépards entament leur stage de préparation à Benslimane


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont entamé ce jeudi 11 décembre 2025, leur stage (…)
Candide Azanai interpellé par la Police judiciaire


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’ex député Candide Azanai n’est plus libre de ses mouvements . Il a (…)
