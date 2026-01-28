Adoption du projet de loi portant industrie du cinéma et de l’image animée

En séance plénière ce mercredi 28 janvier 2026, les députés ont adopté le projet de loi portant industrie du cinéma et de l’image animée en République du Bénin.

Le Gouvernement vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de l’industrie cinématographique au Bénin. Le projet de loi relative à l’industrie du Cinéma et de l’image animée a été adopté ce mercredi à l’unanimité des députés présents et représentés à la séance plénière au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. La transmission à l’Assemblée nationale pour examen et vote de ce projet a été annoncée en Conseil des ministres le 22 octobre 2025.

L’objectif visé est « d’offrir des outils juridiques actualisés nécessaires à un encadrement efficient de l’industrie du cinéma et de l’image animée ». La loi prend en compte la définition des conditions d’exercice des activités cinématographiques, l’appui au financement de l’industrie du cinéma et de l’image animée ainsi que le dépôt légal des documents cinématographiques. Elle intègre aussi de nombreuses innovations du secteur jusque-là régi par la loi n° 60-15 du 30 juin 1960.

