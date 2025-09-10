Adoption des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux des bassins du Niger et de la Volta

Le gouvernement béninois a adopté des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux des bassins du Niger et de la Volta. La décision a été prise mercredi 10 septembre 2025, en Conseil des ministres.

« Notre pays implémente la gestion intégrée des ressources en eau comme approche privilégiée de gestion rationnelle, efficiente et durable en vue de garantir l’eau en quantité et en qualité pour tous les usages », informe le Conseil des ministres. Le gouvernement a procédé à la mise en place de plusieurs outils dont le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ce schéma directeur est un instrument de planification et d’orientation, pour la gestion durable des ressources en eau à l’échelle d’un bassin hydrographique.

Selon la même source, l’objectif est « de capitaliser les initiatives prises, les expériences acquises et de mettre à la disposition des acteurs de la gestion des terres, des eaux et des écosystèmes associés, un outil de planification multisectorielle intégrée et un programme d’investissement, facilitant la prise de décisions ».

Les schémas directeurs ont été adoptés pour être mis en œuvre d’ici 2040, respectivement pour un budget prévisionnel de 172.062.607.000 FCFA et 2.219,7 milliards de FCFA.

