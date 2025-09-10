mercredi, 10 septembre 2025 -

Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Adoption des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux des bassins du Niger et de la Volta




Le gouvernement béninois a adopté des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux des bassins du Niger et de la Volta. La décision a été prise mercredi 10 septembre 2025, en Conseil des ministres.

« Notre pays implémente la gestion intégrée des ressources en eau comme approche privilégiée de gestion rationnelle, efficiente et durable en vue de garantir l’eau en quantité et en qualité pour tous les usages », informe le Conseil des ministres. Le gouvernement a procédé à la mise en place de plusieurs outils dont le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ce schéma directeur est un instrument de planification et d’orientation, pour la gestion durable des ressources en eau à l’échelle d’un bassin hydrographique.

Selon la même source, l’objectif est « de capitaliser les initiatives prises, les expériences acquises et de mettre à la disposition des acteurs de la gestion des terres, des eaux et des écosystèmes associés, un outil de planification multisectorielle intégrée et un programme d’investissement, facilitant la prise de décisions ».
Les schémas directeurs ont été adoptés pour être mis en œuvre d’ici 2040, respectivement pour un budget prévisionnel de 172.062.607.000 FCFA et 2.219,7 milliards de FCFA.

Maazatou Amadou (Stag)

10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




42 % du Budget 2026 consacrés au social


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le projet de Loi de finances, gestion 2026, transmis à l’Assemblée, ce (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 10 SEPT. 2025


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 10 septembre 2025, (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 10 (…)
Lire la suite

Vers un protocole pour internationaliser les grands événements culturels


8 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’occasion de la Gaani 2025, le ministre de la Culture, Jean-Michel (…)
Lire la suite

108 postes à pourvoir via PSIE pour plusieurs entreprises


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion de l’Emploi (PSIE) a ouvert, ce 08 (…)
Lire la suite

Voici ce qu’ a coûté le sauvetage du bus à Thio


7 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Rabiou Assouma, chef du département des risques et catastrophes de (…)
Lire la suite

2 jeunes tués dans un accident de circulation


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à deux jeunes ce (…)
Lire la suite

Un concours au profit des élèves et producteurs néo-alphabètes


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche organise un (…)
Lire la suite

Report des épreuves psychotechniques pour les candidats retenus


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Initialement prévues les 5 et 6 septembre 2025, les épreuves (…)
Lire la suite

Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2026-2030


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a approuvé, mercredi 03 septembre 2025, en (…)
Lire la suite

Interdiction des constructions en matériaux précaires


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les constructions en matériaux précaires dans la zone de la Route des (…)
Lire la suite

Le Bénin lance un programme contre les mariages d’enfants


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé la mise en place d’un Programme national de (…)
Lire la suite

Report des examens nationaux de Licence


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

L’INF obtient l’appui des leaders religieux et têtes couronnées


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Présidente de l’Institut National de la Femme (INF), Me Huguette (…)
Lire la suite

La Gaani 2025 débute ce vendredi à Nikki


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 5 au 7 septembre 2025, Nikki accueille l’édition 2025 de la Gaani, (…)
Lire la suite

154 postes ouverts au PSIE


1er septembre 2025 par Marc Mensah
Le Programme spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE) annonce (…)
Lire la suite

Wadagni reçoit un soutien populaire à Kolokondé


1er septembre 2025 par Marc Mensah
Mouvement populaire ce lundi 1er septembre après-midi à Kolokondé dans (…)
Lire la suite

La piste cyclable de Godomey accueille ses premiers lampadaires


1er septembre 2025 par Marc Mensah
La piste cyclable passant sous l’échangeur de Godomey, récemment (…)
Lire la suite




