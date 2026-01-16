Adnan Aziz, footballeur professionnel béninois : profil et parcours

469 visites en ce moment
Adnan Aziz est un footballeur professionnel béninois évoluant au poste d’attaquant. Né le 1er janvier 2002 à Djougou, au nord du Bénin, il se distingue par sa puissance physique et sa présence offensive sur le terrain. Mesurant 1,86 m pour 80 kg, il fait partie des profils suivis sur plusieurs plateformes internationales de statistiques footballistiques.
Informations personnelles
Nom complet : Adnan Aziz
Date de naissance : 1er janvier 2002
Lieu de naissance : Djougou (Bénin)
Nationalité : Béninoise
Sport : Football
Poste : Attaquant
Taille : 1,86 m
Poids : 80 kg
Parcours et carrière
Évoluant au niveau professionnel, Adnan Aziz figure dans plusieurs bases de données footballistiques reconnues à l’échelle internationale. Son profil est régulièrement suivi à travers des plateformes spécialisées qui répertorient ses performances, ses statistiques et son parcours sportif.
Présence sur les plateformes spécialisées
Le joueur dispose de profils détaillés sur plusieurs sites de référence du football mondial, notamment :
https://www.playmakerstats.com/player/aziz-adnan/3491013
https://globalsportsarchive.com/en/soccer/athlete/adnan-aziz/8116322/career
https://www.sofascore.com/football/player/adnan-aziz/2421147
https://es.besoccer.com/jugador/a-aziz-3779143
Ces plateformes recensent les données professionnelles et statistiques du joueur.