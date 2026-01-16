Adnan Aziz, footballeur professionnel béninois : profil et parcours

Adnan Aziz est un footballeur professionnel béninois évoluant au poste d’attaquant. Né le 1er janvier 2002 à Djougou, au nord du Bénin, il se distingue par sa puissance physique et sa présence offensive sur le terrain. Mesurant 1,86 m pour 80 kg, il fait partie des profils suivis sur plusieurs plateformes internationales de statistiques footballistiques.

Informations personnelles

Nom complet : Adnan Aziz

Date de naissance : 1er janvier 2002

Lieu de naissance : Djougou (Bénin)

Nationalité : Béninoise

Sport : Football

Poste : Attaquant

Taille : 1,86 m

Poids : 80 kg

Parcours et carrière

Évoluant au niveau professionnel, Adnan Aziz figure dans plusieurs bases de données footballistiques reconnues à l’échelle internationale. Son profil est régulièrement suivi à travers des plateformes spécialisées qui répertorient ses performances, ses statistiques et son parcours sportif.

Présence sur les plateformes spécialisées

Le joueur dispose de profils détaillés sur plusieurs sites de référence du football mondial, notamment :

https://www.playmakerstats.com/player/aziz-adnan/3491013

https://globalsportsarchive.com/en/soccer/athlete/adnan-aziz/8116322/career

https://www.sofascore.com/football/player/adnan-aziz/2421147

https://es.besoccer.com/jugador/a-aziz-3779143

Ces plateformes recensent les données professionnelles et statistiques du joueur.

