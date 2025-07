Adjadi BAKARI signe le livre de condoléances à l’Ambassade du Nigéria

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi BAKARI, a signé, ce vendredi 18 juillet 2025, au nom du gouvernement du Bénin, le livre de condoléances, ouvert à l’Ambassade du Nigéria à Cotonou, suite au décès de l’ancien président nigérian, Muhammadu BUHARI.

Le Message du chef de la diplomatie béninoise

« Tout au long de son parcours politique, le Président BUHARI s’est imposé comme un grand homme d’État qui a marqué durablement la vie politique et l’histoire de son pays ainsi que du Continent africain. »

« Au nom du Gouvernement de la République du Bénin et en mon nom personnel, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées ainsi que les prières du peuple béninois au Gouvernement et au peuple nigérians, ainsi qu’à la famille de l’illustre disparu.

*Qu’Allah lui accorde Miséricorde, paix et repos éternel. »

19 juillet 2025