Deuil à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ce lundi 13 novembre 2023 !

Adissa Boulayiman, chef service Archives à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) n’est plus.

Le décès est survenu ce lundi 13 novembre 2023.

Paix à l’âme du défunt et condoléances aux familles éplorées.

