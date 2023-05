Adidjatou Mathys réitère l’engagement du gouvernement

Le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys a adressé un message aux travailleurs à l’occasion de la fête du travail, célébrée ce lundi 1er mai 2023. Adidjatou Mathys a rassuré les travailleurs béninois de l’engagement du gouvernement à améliorer leurs conditions de vie.

La communauté internationale célèbre ce lundi 1er mai 2023, la fête du travail. Le ministre en charge du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys à travers un message, a félicité tous les travailleurs qui contribuent à la création de richesse dans le pays. La fête du 1er mai selon le ministre, est une occasion à saisir pour se pencher sur les conditions des travailleurs. Adidjatou Mathys a rappelé quelques efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Elle a cité entre autres, la revalorisation des salaires des travailleurs dans le secteur public à travers le relèvement de la valeur du point indiciaire de 3%, et l’institution d’un sursalaire au profit des agents de l’État, fonctionnaires ou agents publics de droit public ; le relèvement Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à hauteur de 1%, qui est passé de 40.000 FCFA, à 52.000 FCFA.

En dépit de ces avancées, des défis restent à relever, a fait observer le ministre du travail avant d’exhorter les travailleurs à plus d’effort. « J’invite les travailleurs à divers niveaux à assumer avec patriotisme et responsabilité, leurs obligations professionnelles par leur présence effective, leur ponctualité, et leur assiduité à leurs différents postes de travail en vue d’un meilleur rendement dans les entreprises et les services publics », a conseillé Adidjatou Mathys. Elle dit compter sur les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales en vue de la construction d’un Bénin ou règne la paix et la justice sociale.

