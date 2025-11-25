Adidjatou Mathys défend un budget de près de 8 milliards

940 visites en ce moment
Face aux députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale ce lundi 24 novembre 2025, le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys a défendu le projet de budget gestion 2026 de son département ministériel.
7 960 795 958 francs CFA, c’est le montant des crédits alloués au ministère du travail et de la fonction publique au titre de l’année 2026. Le ministre Adidjatou Mathys a présenté les grandes orientations du document de projet aux députés ce lundi 24 novembre 2025. Les dépenses ordinaires selon le document de budget, s’élèvent à 7,66 milliards de francs CFA, tandis que celles en capital sont estimées à 300 millions de francs CFA. Ce budget connaît une légère réduction de 34,6 millions de francs CFA (soit -0,43 %) par rapport à 2025, due principalement à la baisse des charges de personnel.
Le portefeuille actif des projets du ministère sur le triennal 2026-2028, comprend quatre initiatives majeures. Il s’agit du Programme de Renforcement des Capacités du MTFP, doté de 100 millions de francs CFA ; le PARMAP, visant la modernisation de l’administration publique, avec une contrepartie nationale de 27 millions de francs CFA ; le Projet d’Appui à la Restructuration et à la Modernisation de la Fonction publique, financé à hauteur de 73 millions de francs CFA ; le PAMGRHE, dédié à l’optimisation de la gestion des ressources humaines de l’État, pour 100 millions de francs CFA.
F. A. A.