Adidjatou Mathys défend un budget de près de 8 milliards

Face aux députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale ce lundi 24 novembre 2025, le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys a défendu le projet de budget gestion 2026 de son département ministériel.

7 960 795 958 francs CFA, c’est le montant des crédits alloués au ministère du travail et de la fonction publique au titre de l’année 2026. Le ministre Adidjatou Mathys a présenté les grandes orientations du document de projet aux députés ce lundi 24 novembre 2025. Les dépenses ordinaires selon le document de budget, s’élèvent à 7,66 milliards de francs CFA, tandis que celles en capital sont estimées à 300 millions de francs CFA. Ce budget connaît une légère réduction de 34,6 millions de francs CFA (soit -0,43 %) par rapport à 2025, due principalement à la baisse des charges de personnel.

Le portefeuille actif des projets du ministère sur le triennal 2026-2028, comprend quatre initiatives majeures. Il s’agit du Programme de Renforcement des Capacités du MTFP, doté de 100 millions de francs CFA ; le PARMAP, visant la modernisation de l’administration publique, avec une contrepartie nationale de 27 millions de francs CFA ; le Projet d’Appui à la Restructuration et à la Modernisation de la Fonction publique, financé à hauteur de 73 millions de francs CFA ; le PAMGRHE, dédié à l’optimisation de la gestion des ressources humaines de l’État, pour 100 millions de francs CFA.

F. A. A.

25 novembre 2025 par ,