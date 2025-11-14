Adam Boni Tessi, ex président de la HAAC n’est plus

L’ancien président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Adam Boni Tessi n’est plus. Il a tiré sa révérence ce vendredi 14 novembre 2025.

Le regretté est un Administrateur du Trésor à la retraite, député à l’Assemblée nationale, et maire de la commune de Nikki. Il a succédé à Théophile Nata à la tête de l’institution en charge de régulation des médias au Bénin.

Paix à son âme !

