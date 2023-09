Acteurs du privé et Régies financières en discussion sur la SRMT 2024-2028

Un atelier de concertation avec les acteurs du privé sur la Stratégie de Mobilisation des Recettes à Moyen Terme (SRMT 2024-2028) s’est tenu ce vendredi 22 septembre 2023 à la salle de conférence de la Direction Générale des Impôts à Cotonou.

Les présidents des organisations du secteur privé ainsi que les représentants d’Organisations de la Société Civile (OSC) et des Partenaires techniques financiers ont eu une séance de concertation, vendredi 22 septembre 2023, avec les Directeurs généraux des principales régies financières (douane, impôts, Agence Nationale du Domaine et du Foncier).

Dans ses mots de bienvenue à l’atelier de concertation avec les acteurs du privé sur la Stratégie de Mobilisation des Recettes à Moyen Terme (SRMT 2024-2028), le Directeur Central des Régies Financières (DCSRF) a fait savoir que la SRMT a été élaborée par la Direction générale des impôts, la Direction générale de la douane, la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique et l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier.

Ce sont les résultats des travaux de ces trois régies financières qui seront présentés aux participants en tant que partenaires, selon Peter Rukura Ruyumbu, le DCSRF.

Pour le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Economie et des Finances, Hermann Orou Takou, représentant le ministre d’Etat Romuald Wadagni, l’approche participative et inclusive adoptée dans le cadre de l’élaboration de la SRMT exige une « large consultation des contribuables ». L’objectif est de prendre en compte les « profondes aspirations » de ces acteurs et partenaires des régies financières, recueillir leurs préoccupations afin de les « intégrer dans la formulation des actions à mettre en œuvre » dans le cadre de la mobilisation des ressources.

Ces précieuses ressources devront permettre de financer convenablement le Programme d’Action du Gouvernement qui a besoin d’un volume d’investissement très important et dont les effets ont pour vocation d’accroître l’offre d’emploi, améliorer le bien-être des populations, créer la richesse et faire rayonner notre pays à l’international, selon le représentant du ministre d’Etat Romuald Wadagni.

« (…) Financer les dépenses en investissement des projets du PAG estimés à près de 12 mille milliards, tout en maîtrisant le déficit budgétaire suppose une amélioration continue de la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales », a ajouté Hermann Orou Takou.

« La Stratégie de Mobilisation des Recettes à Moyen Terme (SMRT 2024-2028) répond donc à ce défi et vise principalement à coordonner les actions de nos différentes régies financières pour améliorer avec efficacité la mobilisation des recettes afin de répondre aux besoins de financement du développement durable », a conclu le DC MEF.

Les participants ont salué la démarche des administrations fiscales.

A l’issue des discussions, les directeurs généraux des régies financières ont apporté des clarifications aux préoccupations des participants.

Les acteurs du secteur privé ont été invités à soumettre à la DGI d’éventuelles observations ou propositions sur la Stratégie de Mobilisation des Recettes à Moyen Terme (SMRT 2024-2028). Celles-ci seront reçues jusqu’au 28 septembre 2023.

