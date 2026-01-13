mardi, 13 janvier 2026 -

Acteurs armés non étatiques : quand la violence se privatise au Sahel central




Milices d’autodéfense, réseaux criminels, groupes jihadistes : au Sahel central, la violence armée s’exerce de moins en moins sous l’autorité exclusive de l’État. Elle ne se contente plus d’affronter le pouvoir central ; elle s’insère dans les économies locales, administre la contrainte, prélève l’impôt informel et finit par façonner une gouvernance parallèle. Cette privatisation progressive de la violence redéfinit en profondeur les équilibres sécuritaires, politiques et sociaux de la région.

Une intensification documentée de la violence armée

Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les données disponibles confirment une dynamique alarmante. Selon une communication publique du Africa Center for Strategic Studies, plus de 400 attaques ont été enregistrées dans le Sahel central entre avril et juillet 2025, causant 2 870 morts. Ces chiffres illustrent une violence continue, marquée par la multiplication des acteurs impliqués et par la diffusion géographique des affrontements. La conflictualité ne se limite plus à des zones rurales isolées. Elle s’étend désormais le long des axes routiers, autour des marchés, des sites aurifères artisanaux et des zones de transhumance, là où circulent à la fois les biens, les hommes et les ressources financières.

Quand la violence devient une activité économique

L’un des traits les plus marquants de cette phase du conflit tient à l’hybridation des pratiques. Le groupe armé n’est plus seulement un acteur idéologique ou insurgé ; il devient un opérateur économique. Dans de nombreuses zones, la présence armée se traduit par une taxation informelle des commerçants, des éleveurs ou des exploitants de mines artisanales.La protection devient un service imposé, l’accès aux routes une marchandise, et la survie une négociation permanente. Cette économie de la contrainte brouille les catégories classiques de l’analyse sécuritaire : traiter systématiquement ces groupes comme des organisations terroristes peut conduire à une réponse exclusivement militaire, souvent inefficace ; les réduire à de simples réseaux criminels revient à sous-estimer leur emprise territoriale et sociale.

Une gouvernance armée dans les interstices de l’État

La fragmentation sécuritaire s’accompagne d’une recomposition des formes d’autorité. Là où l’État est absent ou perçu comme lointain, certains groupes armés arbitrent les conflits locaux, imposent des règles et rendent une justice expéditive mais visible. Cette gouvernance armée ne remplace pas l’État : elle le concurrence. Elle s’installe dans les interstices laissés vacants par les institutions publiques, parfois en s’appuyant sur des normes coutumières détournées, parfois en les supplantant par la force. La population, prise entre plusieurs pouvoirs, s’adapte souvent par pragmatisme plus que par adhésion.

Le droit face à l’épreuve du terrain

Sur le plan juridique, le contraste est frappant. Les États du Sahel disposent de cadres pénaux réprimant l’association de malfaiteurs, le terrorisme et la détention illégale d’armes. Pourtant, l’application du droit demeure fragile. L’obstacle n’est pas tant l’absence de textes que la faiblesse des chaînes judiciaires : difficulté de collecter des preuves en zones insécurisées, protection insuffisante des témoins, rupture de la chaîne de garde, absence durable de l’État sur certaines portions du territoire.À cela s’ajoute une lenteur structurelle de la coopération régionale. Là où un groupe armé franchit une frontière en quelques heures, une procédure judiciaire transnationale peut prendre des semaines, voire des mois. Cette asymétrie de temps et de moyens bénéficie presque systématiquement aux acteurs violents.

Financer, recruter, durer

La question du financement constitue l’un des nœuds de la violence privatisée. Les enquêtes de terrain menées par des chercheurs et des ONG montrent des circuits imbriqués : taxation locale, contrôle de mines artisanales, prélèvements sur les axes de circulation, alliances opportunistes avec des réseaux criminels transnationaux. Ces flux ne sont pas accessoires ; ils conditionnent la capacité des groupes armés à durer, à recruter et à s’ancrer localement. Le recrutement, justement, révèle une autre dimension de la crise. Les jeunes ruraux, souvent privés d’éducation, d’emploi et de services de base, constituent un vivier vulnérable. L’adhésion n’est pas toujours idéologique : elle peut être contrainte, opportuniste ou dictée par la survie. Dans ce contexte, la frontière entre victime et acteur armé devient poreuse.

Les civils, premières victimes de la violence privatisée

Ce sont les populations civiles qui paient le prix le plus élevé. Commerçants soumis à des prélèvements multiples, femmes exposées à l’insécurité quotidienne, déplacés contraints de fuir à répétition, communautés rurales prises en étau entre forces étatiques et groupes armés. La violence privatisée ne se contente pas de tuer ; elle désorganise durablement les sociétés locales et alimente les cycles de pauvreté et de déplacement.

Une crise de l’autorité publique avant tout

Ce que révèle cette dynamique, au fond, c’est moins une crise sécuritaire qu’une crise de l’autorité publique. Tant que l’État ne sera pas en mesure d’assurer une présence effective — justice, services, protection — la violence continuera de s’organiser comme une activité rentable et structurante. La réponse ne saurait être uniquement militaire. Elle suppose une reconstruction patiente des institutions, une coopération régionale réellement opérationnelle et une prise en compte des dimensions économiques et sociales du conflit. Au Sahel central, la violence ne s’est pas seulement militarisée ; elle s’est privatisée. Et tant que cette réalité ne sera pas pleinement intégrée aux stratégies publiques, elle continuera de façonner, dans l’ombre, une gouvernance concurrente fondée sur la force plutôt que sur le droit.

13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




