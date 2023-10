Acquisition d’équipements au profit du Groupement national de Sapeurs-Pompiers

En Conseil des ministres, ce mercredi 18 octobre 2023, le gouvernement béninois a décidé de l’acquisition de divers équipements motorisés au profit du Groupement national de Sapeurs-Pompiers.

Acquisition de divers équipements motorisés au profit du Groupement national de Sapeurs-Pompiers. Le Conseil des ministres avait, en sa séance du 15 mars 2023, validé l’acquisition d’un premier lot d’équipements divers. L’objectif est de renforcer les moyens d’intervention de cette unité.

Dans le but d’accroître ses capacités opérationnelles à travers la modernisation progressive et l’extension de son maillage territorial, le gouvernement a autorisé une nouvelle vague d’acquisitions. Elle porte sur 5 véhicules d’intervention pick-up 4X4, 10 véhicules de secours et d’assistance aux victimes et 2 camions citernes de lutte contre les incendies.

A.A.A

18 octobre 2023 par ,