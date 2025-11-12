mercredi, 12 novembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Renforcement du plateau technique des hôpitaux au Bénin

Acquisition d’équipements au profit du CNHU- HKM et du CHD Borgou




Le gouvernement a autorisé ce mercredi 12 novembre 2025, en Conseil des ministres l’acquisition de divers équipements au profit de centres hospitaliers.
Le gouvernement béninois a décidé de renforcer le plateau technique des unités d’imagerie médicale du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA et du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Ils seront dotés de serveurs informatiques, de consoles de lecture et de consoles de post-traitement d’images, de robots graveurs, de négatoscopes ainsi que d’un ensemble d’équipements de visioconférence.

« Le but poursuivi est de moderniser la gestion et la diffusion des données médicales, sécuriser le flux des examens et, surtout, garantir l’accessibilité aux résultats dans un délai réduit », informe le Conseil des ministres. Le renforcement du plateau technique des unités d’imagerie médicale de ces centres permettra d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients et la performance du plateau technique hospitalier devraient être optimales. Le Conseil a autorisé la contractualisation avec un groupement spécialisé en vue de l’acquisition et de la mise en service de ces équipements.

Akpédjé Ayosso

12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




