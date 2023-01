Achraf Hakimi sacré meilleur joueur arabe 2022

Lors de la cérémonie Joy Awards, ce samedi 21 janvier 2023 en Arabie Saoudite, Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, est élu meilleur joueur arabe de l’année civile 2022.

Avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi a remporté le championnat de France, mais surtout, il a marqué l’histoire du football à tout jamais. Le joueur a porté la sélection marocaine jusqu’en demi-finale de la Coupe du Monde avec les Lions de l’Atlas, la première équipe africaine de l’histoire à atteindre ce stade de la compétition. Auteur de performances exceptionnelles tout au long de l’année, il a été récompensé au Joy Awards, cérémonie récompensant les athlètes arabes, organisée en Arabie saoudite.

Hakimi est ainsi récompensé pour sa belle année 2022 étant élu sportif arabe de l’année 2022 suite à un vote du public.

Les Joy Awards, c’est la plus grande cérémonie du Moyen-Orient pour reconnaître et honorer les artistes et célébrités arabes.

Josué SOSSOU

22 janvier 2023