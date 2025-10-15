Accord de défense signé entre les Emirats arabes unis et le Bénin

Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la défense a été signé aujourd’hui à Abou Dhabi entre les Émirats arabes unis et la République du Bénin.

Le mémorandum a été signé, ce jour à Abou Dhabi, par Son Excellence Mohammed bin Mubarak bin Fadel Al Mazrouei, ministre d’État à la Défense, et Son Excellence Alain Fortunet Nouatin, ministre de la Défense nationale de la République du Bénin, en visite officielle dans le pays.

Cet accord vise à renforcer les relations de coopération entre les deux pays dans les domaines de la défense et des affaires militaires, ainsi qu’à développer la coordination et l’échange d’expériences au service des intérêts communs des deux nations amies.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont examiné les aspects de la coopération bilatérale et les moyens de la consolider, et ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables et officiers des deux parties.

