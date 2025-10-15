mercredi, 15 octobre 2025 -

1582 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Coopération bilatérale

Accord de défense signé entre les Emirats arabes unis et le Bénin




Un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la défense a été signé aujourd’hui à Abou Dhabi entre les Émirats arabes unis et la République du Bénin.

Le mémorandum a été signé, ce jour à Abou Dhabi, par Son Excellence Mohammed bin Mubarak bin Fadel Al Mazrouei, ministre d’État à la Défense, et Son Excellence Alain Fortunet Nouatin, ministre de la Défense nationale de la République du Bénin, en visite officielle dans le pays.

Cet accord vise à renforcer les relations de coopération entre les deux pays dans les domaines de la défense et des affaires militaires, ainsi qu’à développer la coordination et l’échange d’expériences au service des intérêts communs des deux nations amies.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont examiné les aspects de la coopération bilatérale et les moyens de la consolider, et ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables et officiers des deux parties.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 octobre 2025 par Ignace B. Fanou




Voici le chronogramme des activités de la HAAC


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a (…)
Lire la suite

La HAAC publie la réglementation des médias pour la précampagne


15 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a (…)
Lire la suite

Le gouvernement crée la Commission nationale de Réforme du Droit


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 15 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres s’est réuni, mercredi 15 octobre 2025, sous la (…)
Lire la suite

Arnaquée, une Néerlandaise se suicide, le cybercriminel béninois arrêté


15 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un cybercriminel a été présenté, lundi 13 octobre 2025, (…)
Lire la suite

Une candidate recalée à la CENA faute de colistier


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une candidate indépendante Françoise Gbayido s’est présentée, ce mardi (…)
Lire la suite

La France honore Claude Le Roy, légende du football africain


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ambassadrice de France au Bénin, SE.Mme Nadège Chouat, a rendu un (…)
Lire la suite

Un enseignant retrouvé mort à Tanguiéta


12 octobre 2025 par Marc Mensah
Le corps sans vie d’un enseignant a été découvert, samedi 11 octobre (…)
Lire la suite

Aucun candidat enregistré à la CENA


12 octobre 2025 par Marc Mensah
Calme plat au siège de la Commission Electorale Nationale Autonome (…)
Lire la suite

Le Bénin crée un pôle de formation aux métiers du funéraire


8 octobre 2025 par Marc Mensah
En conseil des ministres, mercredi 08 octobre 2025, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Le gouvernement enclenche le lancement de ‘’Bénin TV Alafia’’


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

132 parcelles pour la réinstallation des maraîchers recensés


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le Conseil (…)
Lire la suite

Les Grandes décisions du Conseil des ministres


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 8 octobre 2025, la (…)
Lire la suite

135 postes ouverts pour plusieurs entreprises


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) recrute divers (…)
Lire la suite

Le 1er Salon de l’automobile s’ouvre à Cotonou le 16 octobre


8 octobre 2025 par Marc Mensah
‎Le tout premier Salon de l’automobile du Bénin se déroulera du 16 au (…)
Lire la suite

La mairie commet des experts pour régler la situation foncière à Womey


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Womey, dans la commune d’Abomey-Calavi, deux cabinets d’expertise (…)
Lire la suite

Un expert en finance de la présidence décédé


5 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin perd l’un de ses experts en finances publiques ! Assogba (…)
Lire la suite

Le message de Wadagni au lendemain de son investiture


5 octobre 2025 par Marc Mensah
Moins de vingt-quatre heures après son investiture officielle à (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires