Accord d’exemption de visa entre le Bénin et les Emirats Arabes Unis

Exemption mutuelle de visa pour les citoyens des des Emirats Arabes Unis et du Bénin. Le mémorandum d’accord a été signé par Son Excellence Cheikh Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan, ministre d’État des Émirats Arabes Unis, et Son Excellence Olushegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Cet accord vise à renforcer la coopération bilatérale et à faciliter la mobilité des personnes entre les deux nations. Il contribuera au développement des relations diplomatiques, économiques et touristiques entre les Émirats Arabes Unis et le Bénin.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus des Émirats pour élargir leur réseau de partenariats internationaux et promouvoir les échanges avec les pays africains.

