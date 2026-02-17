mardi, 17 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Assemblée nationale

Abou Torou prend les rênnes du cabinet de Djogbénou




Le nouveau Directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale du Bénin, Abou Torou, a officiellement pris fonction lundi 16 février 2026 à Porto-Novo, lors d’une cérémonie marquée par l’installation des membres du cabinet du président Joseph Djogbénou.

Nommée le 11 février dernier, la nouvelle équipe du cabinet du président de l’Assemblée nationale, 10è législature a officiellement pris fonction, ce lundi 16 février. Elle est composée notamment de Christian Parfait Ahoyo (directeur adjoint de cabinet), Fousséni Sambaou (secrétaire particulier), Bio Edmond Jolidon Lafia (chargé de protocole), ainsi que Igor Alignon Boco et Kossi Antoine Louis Djédou (assistants).

La passation de charges, conduite par le secrétaire général administratif Mariano Ogoutolou, s’est tenue dans la salle polyvalente Antoine Kolawolé Idji de l’Assemblée nationale, en présence de députés et de membres de l’administration parlementaire.

Dans son intervention, Abou Torou a dit mesurer « l’immensité et la sensibilité de la tâche », affirmant être « en mission pour la République » et promettant un travail d’équipe au service de l’institution.

Le Directeur de cabinet sortant, Mathieu Ahouansou a assuré les nouveaux promus de sa disponibilité. Même tonalité du côté du directeur adjoint sortant Moukaram Badarou, qui a exprimé sa reconnaissance à l’ancien président Louis Gbèhounou Vlavonou.

Félicitant le président Djogbénou pour son élection à la tête de l’institution, Mariano Ogoutolou a rendu hommage à l’équipe sortante pour sa contribution aux réformes des précédentes législatures, avant d’assurer les nouveaux responsables du soutien de l’administration parlementaire pour la réussite de la 10ᵉ législature.
M. M.

17 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




