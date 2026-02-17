Abou Torou prend les rênnes du cabinet de Djogbénou

Le nouveau Directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale du Bénin, Abou Torou, a officiellement pris fonction lundi 16 février 2026 à Porto-Novo, lors d’une cérémonie marquée par l’installation des membres du cabinet du président Joseph Djogbénou.

Nommée le 11 février dernier, la nouvelle équipe du cabinet du président de l’Assemblée nationale, 10è législature a officiellement pris fonction, ce lundi 16 février. Elle est composée notamment de Christian Parfait Ahoyo (directeur adjoint de cabinet), Fousséni Sambaou (secrétaire particulier), Bio Edmond Jolidon Lafia (chargé de protocole), ainsi que Igor Alignon Boco et Kossi Antoine Louis Djédou (assistants).

La passation de charges, conduite par le secrétaire général administratif Mariano Ogoutolou, s’est tenue dans la salle polyvalente Antoine Kolawolé Idji de l’Assemblée nationale, en présence de députés et de membres de l’administration parlementaire.

Dans son intervention, Abou Torou a dit mesurer « l’immensité et la sensibilité de la tâche », affirmant être « en mission pour la République » et promettant un travail d’équipe au service de l’institution.

Le Directeur de cabinet sortant, Mathieu Ahouansou a assuré les nouveaux promus de sa disponibilité. Même tonalité du côté du directeur adjoint sortant Moukaram Badarou, qui a exprimé sa reconnaissance à l’ancien président Louis Gbèhounou Vlavonou.

Félicitant le président Djogbénou pour son élection à la tête de l’institution, Mariano Ogoutolou a rendu hommage à l’équipe sortante pour sa contribution aux réformes des précédentes législatures, avant d’assurer les nouveaux responsables du soutien de l’administration parlementaire pour la réussite de la 10ᵉ législature.

M. M.

17 février 2026 par ,