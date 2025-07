Abou Bakari Imorou, nouveau président de la CBDH

Nommés en Conseil des ministres le 14 mai 2025, les membres de la nouvelle mandature de la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) ont été installés ce jeudi 24 juillet au terme de l’élection d’un nouveau bureau présidé par Abou Bakari Imorou, Professeur titulaire et enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences humaines et sociales de l’Université d’Abomey-Calavi (FASHS-UAC).

Abou Bakari Imorou, nouveau président de la Commission béninoise des droits de l’homme. Il a été porté à la tête de l’institution autonome de protection et de promotion des droits humains au Bénin, au terme d’une élection ce jeudi 24 juillet 2025.

Le nouveau président de la CBDH est un enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences humaines et sociales de l’UAC, spécialité socio-anthropologie de la santé. Il sera assisté dans ses fonctions par Sidikatou F. Adamon B. épouse Houédété, au poste de vice-président.

Voici la composition du nouveau bureau de la CBDH

– Président : Abou Bakari Imorou (Représentant des professeurs d’université) ;

– Vice-présidente : Sidikatou F. Adamon B. épouse Houédété ;

– Rapporteure générale et rapporteure de la Sous-commission promotion et protection des droits humains : Sabine Toungakouagou Sama, experte en droits des femmes ;

– Président de la Sous-commission Mécanisme national de prévention de la torture : Me Brice Houssou ;

– Rapporteur de la même Sous-commission : Serge Prince Agbodjan ;

– Présidente de la Sous-commission promotion et protection des droits humains : Houinato Kossouho Perpétue ;

– Membre : Dr Basile Fassinou.

Avant leur installation officielle, les membres de cette nouvelle mandature de la CBDH ont prêté serment devant le président de la Cour suprême lundi 21 juillet dernier.

