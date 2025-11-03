Abomey-Calavi accueille un laboratoire de contrôle de qualité des produits

La commune d’Abomey-Calavi abrite un laboratoire National de Contrôle de Qualité des produits de santé et de l’eau.

Le Bénin dispose désormais d’un laboratoire national ultramoderne à Abomey-Calavi pour mieux assurer la sécurité sanitaire du pays. « Le gouvernement a fait l’option, il y a de cela 5 ans, de dédier un laboratoire exclusivement au contrôle de qualité des produits de santé notamment les médicaments, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires et évidemment les produits cosmétiques », a affirmé le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin. Ce laboratoire permettra aussi le contrôle de la qualité de l’eau. Les travaux de ce laboratoire conforme aux normes internationales sont achevés à plus de 99 %.

« Nous avons déclenché depuis plusieurs années, une lutte acharnée contre les produits de santé notamment les médicaments falsifiés. C’est l’un des compartiments indispensables pour que cette politique que nous avons commencée, puisse aller à son terme », a ajouté le ministre de la Santé.

Selon Prof Achille Yemoa, directeur général de l’Agence nationale de Contrôle de Qualité des produits de santé et de l’eau (ANCQ), après la réception provisoire, il sera procédé à l’aménagement des locaux, à l’installation des équipements ainsi qu’à la formation du personnel technique. « La mise en service complète est prévue pour janvier 2026 avec les premiers contrôles sur les produits de santé et l’eau », a indiqué Prof Achille Yemoa.

A.A.A

3 novembre 2025 par ,