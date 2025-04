Abomey-Calavi accueille la campagne mensuelle de tri de la SGDS

La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS S-A) lance sa campagne mensuelle de tri des déchets et de sensibilisation environnementale à Abomey-Calavi, le samedi 26 avril 2025. L’ex gare OCBN de Godomey et la devanture de l’École primaire publique d’Akassato sont les deux points de regroupement retenus pour cette campagne à laquelle les populations sont massivement invitées.

Sur les lieux, les équipes de la SGDS-SA vont se mobiliser pour apprendre gratuitement à tous les citoyens, les gestes éco-citoyens qui mettent de l’ordre dans les poubelles pour plus d’hygiène. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette campagne. Il s’agit notamment d’une sensibilisation itinérante dans les rues visant à informer sur les enjeux du tri des déchets ; des dépôts volontaires de matières recyclables ; et de la vente de poubelles homologuées à prix réduit. Des rencontres et échanges avec les équipes de la SGDS sur leurs actions et missions, sont également prévus.

Pour cette campagne, la SGDS invite les populations à se joindre à ses équipes pour apprendre les gestes et actions simples pour mieux organiser leurs poubelles, car, la qualité de l’intérieur de ces poubelles protège non seulement l’individu mais aussi l’environnement, et rend ainsi la vie facile.

