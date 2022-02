Abimbola présente ses condoléances à la famille de Vivi l’Internationale

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Babalola Jean-Michel H. Abimbola a présenté ce mercredi 16 février 2022 ses vives condoléances à la famille de la défunte Vivi l’Internationale et à tout le monde culturel.

« La mort vient encore de frapper le monde artistique béninois. En effet, c’est avec beaucoup de peine que nous venons d’apprendre le décès d’une virtuose de la chanson moderne béninoise, Vivi l’internationale, qui il y a encore quelques semaines, était sur scène à notre invitation lors de la Soirée rétro organisée le 25 décembre 2021, dans le cadre des Nuits Artistiques et Culturelles de Cotonou initiées par le Gouvernement du Bénin pour célébrer nos icônes de la musique moderne », peut-on lire dans une publication sur la page Facebook du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

La chanteuse béninoise Vivi l’internationale est décédée dans la soirée du mardi 15 février 2022. Cette disparition d’un immense talent et aussi d’un repère est, selon le ministre Abimbola, une perte pour le monde musical en général, et particulièrement pour la jeune génération.

En cette circonstance douloureuse, le ministre a, au nom de l’administration nationale de la culture et en son nom propre, présenté ses vives condoléances à la famille de la défunte ainsi qu’à tout le monde culturel. « Et comme un artiste ne meurt jamais, plaise au ciel d’accorder un repos éternel à notre Vivi l’internationale », prie le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

A.A.A

16 février 2022 par