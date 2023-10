Abimbola présente ses condoléances à la famille de El Rego

Le ministère du Tourisme de la Culture et des Arts, Babalola Jean Michel Hervé Abimbola a présenté ses condoléances à la famille de l’artiste El Rego.

Grande figure de la musique béninoise, l’artiste béninois Théophile do Rego alias El Rego est décédé dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 octobre 2023. Selon le ministère de la Culture, le décès de l’artiste El Rego laisse un immense regret dans le rang des mélomanes et de la famille des artistes musiciens. Ces dernières années, indique Jean-Michel Abimbola, le ministère du Tourisme de la Culture et des Arts lui a rendu hommage à travers la sélection d’un de ses succès dans le recueil de chansons, l’Anthologie de la musique béninoise et sa présence sur scène lors du « Concert retro » des Nuits Artistiques et Culturelles de Cotonou en 2021.

Le ministre de la Culture présente ses plus profonds regrets au monde des artistes, et exprime à sa famille ses condoléances les plus attristées. « Comme on le dit souvent, ‘’ l’artiste n’est qu’une comète fugace dans le ciel, mais il laisse à la postérité les traces éblouissantes de son passage, celles qui illumineront les cœurs pour toujours’’. Cher doyen, paix à ton âme », a ajouté Jean -Michel Abimbola

Né en 1937, El Rego est l’un des grands-pères du funk made in Benin, notamment avec le groupe El Rego et ses commandos. C’est l’un des inspirateurs de l’Orchestre Poly Rythmo. Il fut aussi homme d’affaires, opérateur culturel, créateur de discothèques et d’espaces de diffusion des musiques béninoises.

A.A.A

11 octobre 2023 par ,