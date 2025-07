Abimbola lance la 7e édition du Mois de la Mode

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a procédé, mercredi 23 juillet 2025, au lancement de la 7e édition du Mois de la Mode. La cérémonie d’ouverture s’est tenue au Dôme/Sofitel à Cotonou, en présence de membres du gouvernement, créateurs et acteurs à divers niveaux de la Mode.

Organisé du 23 au 26 juillet 2025 autour du thème « Racines & Futur », le mois de la Mode ambitionne de structurer la filière mode tout en mettant en lumière la richesse des talents béninois. L’événement est porté par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, et mis en œuvre par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC). Selon le directeur général de l’ADAC, William Codjo, il s’agit d’offrir une vitrine aux créateurs béninois et leur permettre de s’exprimer. « Ces créateurs rivalisent de beaucoup de talents et ces talents sont mis au service du vêtement. (…) Au-delà juste du patrimoine culturel, c’est aujourd’hui la créativité. Comment est-ce que le patrimoine culturel nourrit la créativité de nos différents créateurs au niveau de notre pays ? », a relevé William Codjo.

Le Mois de la Mode s’est imposé comme un rendez-vous majeur au Bénin, réunissant stylistes, designers, mannequins, coiffeurs, maquilleurs, photographes, acheteurs et passionnés de mode venus de toute l’Afrique. À en croire le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, l’édition 2025 du Mois de la Mode 2025 prolonge le souffle des éditions précédentes, tout en s’enrichissant d’esthétiques nouvelles. « Nos créateurs y exposent leurs audaces, explorent des matières inédites, expérimentent des techniques novatrices et inventent des formes qui repoussent les frontières connues », a affirmé Jean-Michel Abimbola.

Conscient du potentiel économique de la mode, le gouvernement béninois à travers le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts multiplie les initiatives pour structurer cette filière porteuse. « Nous avons choisi d’accompagner cette dynamique, en soutenant la formation, en encourageant les partenariats avec des maisons et écoles internationales, en structurant l’écosystème entrepreneurial de la mode et en investissant dans la créativité comme moteur d’innovation, d’emploi et de rayonnement culturel », a déclaré le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Dans sa Keynote « Former pour construire », Claude Borna, directrice générale de Sèmè City, a mis en lumière l’ambition du Bénin en matière de formation des talents créatifs. Le programme Fashion Led by Youth (FLY), développé en partenariat avec l’Institut Français de la Mode (IFM Paris) et lancé en 2024 permet de professionnaliser les jeunes talents africains de la mode et de renforcer les capacités entrepreneuriales dans le secteur de la mode. « Notre ambition ne s’arrête pas au programme FLY. Nous créons une école où nous rêvons de former ces talents créatifs de demain. Nous voulons que cette école soit le lieu où se forgent des créateurs visionnaires prêts à transformer les industries créatives et culturelles non seulement au Bénin, mais à travers l’Afrique et le monde », a confié Claude Borna.

Structurer la filière mode

La cérémonie de lancement a été marquée par un panel inaugural réunissant les directeurs de l’ADAC, de l’APIEX, de la SIPI et un représentant de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), autour du thème « Structurer la filière mode et textile au Bénin : enjeux et perspectives ». Les intervenants ont souligné la nécessité de renforcer la chaîne de valeur textile et de créer un environnement favorable à l’investissement dans le secteur.

Il est prévu tout au long de l’évènement des panels thématiques et États des lieux de la mode béninois ; des Masterclasses de haut niveau axées sur l’entrepreneuriat, la durabilité et le développement de marques responsables. Point d’orgue de l’événement le samedi 26 juillet :« La Nuit de la Mode », un grand défilé qui viendra sublimer le savoir-faire et la créativité des acteurs de la filière.

Akpédjé Ayosso

