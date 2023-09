Abdoulaye Ouzérou convoque 23 Amazones

Le sélectionneur béninois des U20 dames a dévoilé ce mercredi 27 septembre 2023 une liste de 23 joueuses dans le cadre des prochains matchs comptant pour les éliminatoires du Mondial féminin 2024.



Après les échecs des Guépards séniors et des Amazones A pour les CAN 2023 (en Côte d’Ivoire) et CAN 2024 (au Maroc), le Bénin a encore une chance pour être représenté à une grande compétition. Il s’agit en effet de la Coupe du Monde féminine qui se jouera en 2024.

Exemptées du premier tour des éliminatoires, les Amazones U20 du Bénin affronteront en aller retour les Lionnes U20 du Sénégal. La double confrontation aura lieu les 06 et 15 octobre prochain. Pour le compte de ce deuxième tour des qualificatifs pour le Mondial, le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou a publié ce mercredi 27 septembre 2023, la liste des 23 joueuses sélectionnées.

Découvrez les Amazones convoquées :

