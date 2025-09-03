Le patron de la BAD reçoit le président de la Commission de l’UEMOA

Le président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), Sidi Ould Tah a reçu, mardi 2 septembre 2025, le président de la Commission de l’Uemoa Abdoulaye Diop à Abidjan en Côte d’Ivoire.

La Commission de l’Uemoa et le groupe de la Banque Africaine de Développement échangent sur le renforcement de leur partenariat. Abdoulaye Diop a félicité le nouveau Président de la BAD et a soulevé dans les échanges plusieurs questions liées à l’économie dans la zone UEMOA. Il n’a pas manqué de présenter en bref à Sidi Ould Tah, la Vision 2040 de l’Union et le Plan stratégique IMPACT 2030 de la Commission de l’UEMOA.

Abdoulaye Diop s’est également réjoui de la coopération entre la Commission et la Banque. Ce partenariat a permis l’exécution de plusieurs projets à savoir : le renforcement de la compétitivité du secteur privé de l’UEMOA, le développement intégré des zones transfrontalières, le développement des infrastructures de transport ainsi que la facilitation de la libre circulation des personnes dans l’espace communautaire.

Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Sidi Ould Tah, a salué les avancées de l’UEMOA. Il a réaffirmé sa volonté pour le renforcement de la coopération entre la BAD et l’institution sous-régionale.

