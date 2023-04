Abdoulaye Bio Tchané expose les progrès du PNASI

Une vingtaine de directeurs pays du Programme Alimentaire Mondial prennent part du 25 au 30 avril 2023 à des assises à Cotonou. Il s’agit d’une rencontre internationale organisée par le Bureau Régional Afrique de l’Ouest et du Centre du Programme Alimentaire Mondial (PAM).

Réunion à Cotonou de 19 directeurs pays du Programme Alimentaire Mondial. À cette occasion, le Ministre d’État, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané et ses collègues en charge de l’enseignement primaire et de l’agriculture ont partagé l’expérience du Bénin avec les directeurs du PAM.

Le Bénin bénéficie depuis plusieurs années de l’appui du PAM. Le Programme d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI), projet phare du gouvernement Talon, est d’ailleurs mis en œuvre par le PAM. « Sous le leadership du Président de la République, le gouvernement du Bénin a décidé de consacrer plus de ressources aux Cantines Scolaires pour couvrir au moins 31 % des écoliers (1 enfant sur 3) et leur donner un repas chaud tous les jours d’école. Ce qui a représenté à l’époque près de 7 Milliards de francs CFA par an, soit 6 à 7 fois le budget précédent (contre une moyenne de 1,5 milliard de budget annuel avant 2016) », a expliqué Abdoulaye Bio Tchané. Selon le ministre d’Etat, les résultats encourageants, grâce à l’expertise du PAM, ont suscité la décision de faire un pas de plus en 2018 et de passer de 1 enfant sur 3 à 2 enfants sur 4 faisant passer le taux de couverture à 51 % et le budget à près de 15 milliards de francs CFA par an.

A l’en croire, la collaboration avec le PAM a été une réussite. « Le besoin s’est fait sentir, d’aller plus loin en 2021 soit à 3 enfants sur 4, passant donc à 75 % de bénéficiaires du programme des cantines scolaires, et ce, il faut le préciser, sur budget national », a relevé le ministre d’Etat. Il a aussi noté l’aspect de la prise en compte des volets agriculture, petit élevage, santé, hygiène autour des cantines scolaires. Le gouvernement du Bénin veut faire passer le taux de couverture actuelle de 75% à 100% à partir de la rentrée 2023-2024.

« Ce programme est une bouffée d’oxygène non seulement pour l’école béninoise, mais aussi pour les communautés locales où les parents sont désormais libres de vaquer à leurs activités sans plus se préoccuper des mouvements de leurs enfants aux heures de pause puisque leur repas est assuré », a ajouté Abdoulaye Bio Tchané. Il a remercié le Programme Alimentaire Mondial pour son expertise déployée et son accompagnement sans cesse renouvelé aux côtés du gouvernement béninois particulièrement à l’occasion de la mise en œuvre du Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI) au Bénin.

