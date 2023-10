AVIS DE RECRUTEMENT

Lieu : siège social de la société sis à Avenue Clozel, Tour Notre Dame, 7e étage, Ganhi, Cotonou – Bénin

À propos de l’entreprise

ISOCEL SA est un fournisseur d’accès internet installée au Bénin. Forte de quinze années d’expérience, elle est reconnue pour son engagement envers l’excellence, la technologie de pointe et la satisfaction de ses clients.

Description du poste

ISOCEL est à la recherche d’un Responsable Achats et Logistique talentueux et expérimenté pour diriger le département des achats et de la logistique. Le candidat idéal doit être capable de rechercher et de sélectionner les meilleurs fournisseurs internationaux, de négocier des accords avantageux et de gérer efficacement la chaîne d’approvisionnement internationale. De plus, il doit être intègre, avoir une forte éthique professionnelle et être capable de collaborer avec d’autres départements de l’entreprise.

Responsabilités clés

• Recherche, évaluation et sélection des meilleurs fournisseurs internationaux en termes de qualité, de coût et de durabilité.

• Négociation d’accords d’approvisionnement et de contrats avec les fournisseurs.

• Gestion de la chaîne d’approvisionnement internationale pour assurer une livraison en temps voulu et une gestion efficace des stocks.

• Sélection et gestion des meilleurs transporteurs internationaux pour optimiser les coûts et les délais de livraison.

• Établissement de normes et de processus de contrôle de la qualité pour garantir la conformité des produits.

• Collaboration avec d’autres départements de l’entreprise pour coordonner les activités liées aux achats et à la logistique.

• Gestion d’une équipe de professionnels des achats et de la logistique.

Exigences

• Diplôme en logistique, gestion des achats, commerce international ou domaine connexe.

• Cinq (05) années d’expérience réussie dans des postes de direction des achats et de la logistique.

• Solides compétences en négociation et en gestion des fournisseurs.

• Connaissance approfondie des réglementations internationales liées aux transports et à l’import-export.

• Intégrité et éthique professionnelle inébranlable.

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

• Excellentes compétences en communication et en résolution de problèmes.

• Maîtrise de l’anglais et d’autres langues étrangères (un atout).

Comment postuler

Les candidats qualifiés sont priés d’envoyer leur CV et une lettre de motivation à recrutement@isoceltelecom.com en indiquant clairement le poste pour lequel ils postulent dans l’objet de l’e-mail. La date limite de candidature est le 27 octobre 2023.

ISOCEL souscrit au principe de l’égalité des chances en matière d’emploi. Nous encourageons les candidatures de personnes de toutes origines et de tous horizons.

19 octobre 2023 par