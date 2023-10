AVIS DE RECRUTEMENT

Lieu : siège social de la société sis à Avenue Clozel, Tour Notre Dame, 7e étage, Ganhi, Cotonou – Bénin

À propos de l’entreprise :

ISOCEL SA est un fournisseur d’accès internet installée au Bénin. Forte de quinze années d’expérience, elle est reconnue pour son engagement envers l’excellence, la technologie de pointe et la satisfaction de ses clients.

Description du poste :

ISOCEL recherche un Responsable Ressources Humaines dynamique et talentueux pour rejoindre son équipe. Le titulaire du poste sera responsable de la gestion des ressources humaines, avec un accent particulier sur l’innovation et le développement de solutions stratégiques pour notre équipe grandissante.

Responsabilités clés :

• Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion des ressources humaines alignées sur les objectifs de l’entreprise.

• Recrutement, intégration et développement des talents.

• Gestion des relations employés, résolution de conflits et amélioration du climat de travail.

• Mise en place de programmes de formation et de développement professionnel.

• Supervision de la gestion administrative des ressources humaines.

• Participation à la mise en place de politiques de diversité et d’inclusion.

• Encouragement de l’innovation au sein de l’équipe des ressources humaines pour répondre aux besoins changeants de l’entreprise.

Exigences :

• Diplôme en gestion des ressources humaines ou domaine connexe.

• Cinq (5) années d’expérience dans des postes de gestion de ressources humaines, idéalement dans le secteur des télécommunications ou une industrie similaire.

• Connaissance approfondie des lois et réglementations en matière de ressources humaines.

• Aptitudes démontrées en matière d’innovation et de gestion du changement.

• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

• Orientation vers les résultats et capacité à prendre des décisions stratégiques.

Comment postuler :

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur CV et une lettre de motivation à recrutement@isoceltelecom.com en indiquant clairement le poste pour lequel ils postulent dans l’objet de l’e-mail. La date limite de candidature est le vendredi 27 octobre 2023.

ISOCEL est un employeur qui promeut l’égalité des chances. Nous encourageons les candidatures de personnes de toutes origines et de tous horizons.

19 octobre 2023 par