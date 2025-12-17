AVIS DE RECRUTEMENT

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 17 décembre 2025, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du (…)
Industries culturelles créatives
17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres, mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement a approuvé la contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du Quartier (…)
Education
17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement a procédé à la création de l’Agence béninoise de télé-enseignement, et adopté ses statuts.
Le (…)
Forces armées béninoises
17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, mercredi 17 décembre 2025, en Conseil des ministres, le recrutement et la formation de 1850 jeunes gens au profit des Forces Armées Béninoises (…)
Palais de la Marina
17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 décembre 2025, deux (02) nominations ont été prononcées au ministère de la Santé.
Nomination au ministère de la Santé (…)
Palais de la Marina
17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Président de la République Patrice Talon va promulguer ce mercredi 17 décembre 2025, la loi portant révision de la Constitution.
La Cour constitutionnelle a procédé (…)
Lutte contre l’insécurité
17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kolokondé, une localité de la commune de Djougou, la Police républicaine a procédé ce mardi 16 décembre 2025, à l’interpellation d’un individu soupçonné d’appartenir à (…)
