AVIS DE RECRUTEMENT

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 17 DÉC. 2025


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 17 décembre 2025, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du (…)  
Industries culturelles créatives

Le Quartier Culturel Créatif entre en chantier


17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres, mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement a approuvé la contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du Quartier (…)  
Education

L’Agence béninoise de télé-enseignement créée


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement a procédé à la création de l’Agence béninoise de télé-enseignement, et adopté ses statuts. Le (…)  
Forces armées béninoises

Près de 2000 jeunes à recruter pour renforcer les FAB


17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, mercredi 17 décembre 2025, en Conseil des ministres, le recrutement et la formation de 1850 jeunes gens au profit des Forces Armées Béninoises (…)  
Palais de la Marina

2 nominations au ministère de la Santé


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 décembre 2025, deux (02) nominations ont été prononcées au ministère de la Santé. Nomination au ministère de la Santé (…)  
Palais de la Marina

Talon promulgue la loi portant révision de la Constitution


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République Patrice Talon va promulguer ce mercredi 17 décembre 2025, la loi portant révision de la Constitution. La Cour constitutionnelle a procédé (…)  
Lutte contre l’insécurité

Des armes des munitions découvertes chez un individu à Djougou


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kolokondé, une localité de la commune de Djougou, la Police républicaine a procédé ce mardi 16 décembre 2025, à l’interpellation d’un individu soupçonné d’appartenir à (…)  
Ce que risquent les mutins et les civils complices


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des mutins et civils ont été interpellés par les forces de sécurité (…)
Aucune vente aux enchères de véhicules


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une fausse annonce de vente aux enchères publique de véhicules (…)
Les grandes décisions du Conseil des ministres


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil de ministres s’est réuni ce mercredi 17 décembre 2025, sous (…)
Les raisons du retard de la publication de la liste des agents électoraux


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a été confrontée à (…)
AVIS DE RECRUTEMENT


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
ÉLITE INTERIM BÉNIN recrute un INGENIEUR TRAVAUX PRINCIPALdisponibilité (…)
Le Bénin obtient 30 millions d’euros de la BERD


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) (…)
Keith Sonon boucle 15 jours et prolonge


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Amazone en Cheffe, Keith Sonon a bouclé dans la soirée de ce mardi 16 (…)
Derniers préparatifs à Rabat pour les Guépards du Bénin


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les Guépards du Bénin peaufinent leur préparation au Maroc à quelques (…)
Constantin Amoussou condamné à 8 ans de prison pour viol sur mineure


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’écrivain et chroniqueur littéraire, Constantin Amoussou a été (…)
African Parks fédère les acteurs de la conservation et la population (…)


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (FIEP) (…)
SM le Roi donne des instructions face aux répercussions des (…)


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, (…)
Une seconde vague de mutins attendue à la Criet


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une seconde vague de mutins et civils interpellés dans le cadre (…)
Voici les principales réalisations d’African Parks en 2025


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’occasion de la 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur (…)
Des recommandations pour une meilleure conservation dans le W-Arly-Pendjari


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des experts, analystes sécuritaires, universitaires et gestionnaires de (…)
Des échanges pour des parcs résilients face à la crise sécuritaire


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La 2ème édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (…)
Biographie


16 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Adnan Aziz, né le 1 janvier 2002, est un joueur de football béninois (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au petit matin de ce (…)
Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé à la Criet


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
Réception du matériel électoral pour le Borgou et l’Alibori


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a réceptionné, lundi (…)
Sounon Boké arrêté en flagrant délit de crime contre la sûreté de l’Etat


16 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sounon Boké Soumaïla, n’est plus libre de ses mouvements. Il est pris (…)
Le Crystal Symphony fait une nouvelle escale au Port de Cotonou


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Port autonome de Cotonou a enregistré, le vendredi 12 décembre 2025, (…)
2 personnes en prison pour assassinat


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une enquête a été ouverte après l’assassinat de Richard Gabin Gbédé, (…)
La journaliste Angela Kpeidja interpellée


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journaliste Angela Kpeidja a été interpellée par les forces de (…)
Le journaliste Biby Daouda inhumé ce mardi


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’animateur et journaliste Biby Daouda à la retraite à l’ex ORTB sera (…)
30 militaires et un civil déposé en prison


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Trente et un (31) personnes, dont un civil ont été déposées en prison (…)
Plan d’urgence à l’hôpital Mohammed V pour la prise en charge des blessés


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Un plan d’urgence a été activé à l’hôpital Mohammed V de Safi pour (…)
Appel à projets pour les goodies de la marque-pays "Un Monde de Splendeurs"


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence Béninoise pour le Développement du Tourisme lance un appel à (…)
KIM Sarl condamnée à 5,6 millions FCFA après une commande non livrée


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La société KENEBA INTERNATIONAL MARKET (KIM) Sarl a été condamnée par (…)
