La Société Moov Africa Bénin lance le présent appel d’offres en vue de la sélection d’une ou de plusieurs sociétés spécialisées dans la réalisation de travaux d’impression offset (Flyers, affiches, dépliants, etc) et prestations connexes.

Les Sociétés intéressées par le présent avis d’appel d’offres pourront retirer le dossier y afférent auprès du Bureau d’Ordre de Moov Africa Moov Bénin sis à l’immeuble Moov Africa (Avenue Jean Paul II - Zone résidentielle Cotonou) le 19 août 2022 à partir de 16 heures contre décharge.

Les offres établies en deux (02) exemplaires dont un (01) original daté et signé et une (01) copie doivent parvenir à la Direction Générale de Moov Africa Bénin, au plus tard le 09 septembre 2022 à 18 heures précises au Bureau d’Ordre de Moov Africa Bénin sis à l’immeuble Moov Africa (Avenue Jean Paul II - Zone résidentielle Cotonou).

L’enveloppe contenant ces offres doit porter les mentions suivantes :

Au milieu de l’enveloppe :

Monsieur le Directeur Général de Moov Africa Bénin S.A.

01 B.P. : 8052 COTONOU

REPUBLIQUE DU BENIN

Dans l’angle supérieur gauche de l’Enveloppe :

« Appel d’offres pour la sélection d’une ou de plusieurs sociétés spécialisées dans la réalisation de travaux d’impression offset (Flyers, affiches, dépliants, etc) et prestations connexes. »

