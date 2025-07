AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI)

Dans le cadre de la satisfaction de ses besoins de travaux, de fournitures, de services non consultants et de prestations intellectuelles au titre du deuxième semestre de l’année 2025 par la procédure de seuil de dispense, la SIRAT a l’intention de constituer sa liste des candidats potentiels. Les procédures de seuil de dispense concernent les commandes publiques dont le montant total hors taxes est inférieur à quatre millions

(4 000 000) de francs CFA.

La SIRAT se réserve le droit de ne pas donner suite au présent avis d’appel à manifestation d’intérêt. La soumission d’un dossier de manifestation d’intérêt nesaurait garantir l’inscription automatique dans le répertoire des fournisseurs et prestataires de services de la SIRAT. L’inclusion de soumissionnaires dans le répertoire ne signifie pas qu’ils seront consultés dans toutes les sollicitations.

