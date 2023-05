Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon avoir un bel emploi si stable depuis tant d’années, et brusquement depuis quelques semaines, se retrouver dans un statut essentiellemnt précaire et révocable, il doit y avoir quelque part des marabouts et des bokonon en grève ou désormais mal payés…

En tout cas, le vent qui actuellement souffle pour les ministres de Mon Neveu Patou n’est pas bon. Alors que les Béninois étaient totalement étrangers à une quelconque affaire d’eau dans le gaz entre Patou et son cousin des Affaires Etrangères, il est vrai déjà brutalement émasculé de la Coopération il y peu, ce dernier s’est brusquement retrouvé à la porte ; et aurait déclaré, philosophe, à mes petits Neveux du Matinal, "que la vie continue"…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui demandez si depuis sept ans la vie s’était arrêtée pour le Cousin Auré, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

