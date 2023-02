AU NOM DU MISERABILISME...

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que les agapes de présentation de vœux des nouveaux députés "Les Démocrates" et leurs suppléants, le mercredi 15 février dernier à la salle des fêtes Le Majestic, sont apparemment restées en travers de la gorge à une majorité de leurs électeurs, dont les plus aigris se sont répandus sur les réseaux sociaux avec des sarcasmes du genre "Les Démocrates mangent donc le peuple est rassasié "...

Il est vrai qu’on ne peut pas, à proprement parler, plaindre mes Neveux députés "Les Démocrates", eux-mêmes produits d’un certain discours misérabiliste fécond. Mais à cette allure, leurs électeurs pourraient être amenés à exiger, entre autres, que le véhicule de fonction de mon Neveu Noureini ATCHADE soit transformé en taxi pour le peuple, ou que ses camarades partagent leurs bons de carburant avec les Zémidjan...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui imaginez déjà votre cousin Éric HOUNDETE, se voir obligé de tailler désormais ses beaux et imposants boubous dans du Itarget, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

