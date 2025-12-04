ATLANTIC CONSULTING GROUP TRAVELS & TOURS condamnée pour billets impayés

Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 27 novembre 2025, la société Atlantic Consulting Group Travels & Tours à payer plus de 3 millions FCFA à Omed Voyages dans un litige portant sur la vente de billets d’avion.

Omed Voyages a saisi, le 6 août 2025, le Tribunal de commerce de Cotonou pour obtenir le règlement d’une créance impayée. La société affirmait avoir vendu à Atlantic Consulting Group Travels & Tours des billets d’une valeur totale de 5,9 millions FCFA. Selon elle, Atlantic Consulting n’a réglé qu’une partie de la facture et « reste lui devoir la somme de 3.051.724 francs CFA ».

Atlantic Consulting Group Travels & Tours n’a pas comparu après la signification de la procédure le 14 août 2025. Le tribunal a donc statué par un jugement « réputé contradictoire ».

La société Atlantic Consulting Group Travels & Tours a été condamnée au « paiement de la somme de trois millions cinquante-un mille sept cent vingt-quatre (3.051.724) francs CFA au titre de la créance réclamée par la société Omed Voyages Sarl ».

Dans sa décision, le Tribunal rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le juge note que la mise en demeure du 23 novembre 2023 attestait déjà de l’absence de paiement complet. Aucune preuve de règlement n’ayant été fournie, le tribunal a retenu l’existence de la dette.

Les dommages-intérêts réclamés par Omed Voyages, d’un montant de 500.000 FCFA, ont été rejetés. Le tribunal estime qu’ils « ne reposent sur aucune justification ».

Atlantic Consulting Group Travels & Tours est également condamnée aux dépens, selon le jugement N°134/2025/CJ2-PC/S1/TCC du 27 novembre 2025.

