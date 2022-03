“AS World Tech” de Richard Odjrado ouvre ses portes à Cotonou

L’entrepreneur et innovateur béninois, fondateur de la startup “AS World Tech” (www.asworld.tech), Richard Odjrado, a procédé dans la soirée de ce vendredi 25 mars 2022 à l’ouverture officielle de son showroom à Cotonou. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi Modeste Kérékou et des invités.

Des montres intelligentes, lunettes connectées et des ordinateurs développés par Richard Gautier Odjrado sont désormais disponibles dans son showroom situé sur l’avenue Steinmetz à Cotonou. « Aujourd’hui, nous inaugurons le premier showroom de AS Word Tech. Ça annonce des inaugurations partout en Afrique et dans le monde, la création d’emploi, le transfert des compétences, des technologies afin que nous puissions être davantage autonomes. C’est ce qu’il nous faut et j’y crois fortement », a déclaré l’entrepreneur lors de la coupure du ruban après les prières de bénédiction.

En présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Kérékou, il a présenté les différents produits de la marque Asuka Spirit. Selon lui, les lunettes connectées permettent d’appeler et d’écouter de la musique sans les écouteurs. La montre connectée est dotée d’un antivol préventif pour Smartphone. La mémoire sauvegarde les conversations personnelles et professionnelles, les photos et vidéos, les contacts, comptes bancaires ou mobile money. La montre alerte par vibration à plus de trois (03) mètres du Smartphone. « Nous avons plus de 450 commandes déjà validées et 12.000 demandes d’achat. (...). C’est une innovation béninoise. Nous avons d’ailleurs reçu plusieurs trophées pour cette innovation. L’objectif aujourd’hui, c’est d’arriver à produire en grande quantité pour satisfaire la demande », a affirmé Richard Odjrado.

Les ordinateurs entre autres "Shangó", ‘’Fifa’’ sont légers et pratiques. « Ce sont des ordinateurs qui ont un indice de réparabilité très élevé 8/10. Ça veut dire que lorsque votre ordinateur est en panne, vous pouvez facilement le réparer parce que les composantes sont détachées », a souligné l’innovateur béninois. Il a précisé que 45% de la demande vient d’Europe et 55% d’Afrique. La startup a aussi des sacs pour ordinateurs portatifs ‘’Porto’’. Ils sont faits à la main par de jeunes talentueux. La plupart des produits de la marque ‘Asuka Spirit’ portent des noms africains. « Asuka Spirit c’est l’esprit guerrier, bienveillant, protecteur. Nous restons fidèles à nos traditions. (...). Il faut que nos produits nous parlent. Shango, c’est la puissance et Fifa, la paix », a-t-il expliqué.

Notre ambition poursuit Odjrado, c’est que nous puissions d’ici à la fin de l’année 2023 démarrer le projet d’installation d’une usine d’assemblage. « Après la période de transfert de compétentes et de technologies, nous allons passer à la production. Ça, c’est dans cinq années au minimum », a confié le fondateur de “AS World Tech”.

Le High-tech made in Bénin a séduit de nombreux visiteurs. « Je peux recommander sans aucun état d’âme les produits de la marque Asuka Spirit », a confié le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Kérékou. Heureux de voir les produits innovants d’un Béninois, le ministre invite tous les jeunes à ‘’consommer local’’. « Nous-mêmes en tant que jeune béninois, nous devons faire l’effort de consommer local. Et vous promoteur, c’est en rendant disponible le produit, en étant à l’écoute de la clientèle que vous allez améliorer vos services », a-t-il ajouté.

Tous les produits sont garantis 2 ans et couverts par une assurance. “AS World Tech” offre également un service après-vente. « Je connaissais brièvement la marque mais je suis surtout ici aujourd’hui pour la découvrir. J’ai testé les lunettes et je peux dire que c’est de la qualité. C’est la première marque qui développe ce genre de produit. C’est du jamais vu au Bénin », a indiqué Yann Coco. Il espère que cette prouesse de Richard Odjrado va inciter d’autres jeunes à innover.

« C’est impressionnant de voir qu’un jeune Béninois a pu accomplir tout ça. C’est vraiment du high-tech. Les prix sont aussi abordables. Il vaut la peine d’acheter et on sait qu’en achetant, on motive un jeune Béninois, un de nos frères », a relevé l’un des invités.

« Merci à l’entrepreneur pour tout ce qu’il fait pour le Bénin, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on voit les innovations technologiques chez nous », a confié le jeune artiste dessinateur béninois Ruban Azart. Ce dernier a offert un tableau portrait au patron de la marque ‘’Asuka Spirit’.

Richard Gauthier Odjrado veut hisser son pays. Son ambition est de faire du Bénin un leader en matière d’innovations technologiques.

Akpédjé A.Ayosso

Quelques photos de l’ouverture officielle

