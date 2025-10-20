ARREC 2025 : Cotonou devient le carrefour de la régulation énergétique

Le Président de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Électricité de la CEDEAO (ARREC), Laurent Tossou, a annoncé ce lundi, lors d’une conférence de presse tenue en présence du Président de l’Autorité de Régulation de l’Électricité du Bénin (ARE Bénin), la tenue à Cotonou du 10ᵉ Forum régional de régulation de l’électricité de l’ARREC.

L’ARREC est l’organe régional chargé de la régulation des échanges transfrontaliers d’électricité en Afrique de l’Ouest.

« Le 10ᵉ Forum de l’ARREC se tiendra à Cotonou du 23 au 24 octobre et offrira une plateforme d’échanges de haut niveau autour de thèmes majeurs : dynamiques de coopération, défis de régulation, sécurité énergétique, cybersécurité et perspectives d’intégration du marché régional de l’électricité », a indiqué Édouard Dahomè, Président de l’ARE Bénin.

Selon lui, ce forum constitue un moment clé pour faire le point sur les progrès accomplis et tracer ensemble la voie vers une intégration énergétique plus solidaire, durable et inclusive.

En tant qu’autorité hôte, l’ARE Bénin se réjouit d’accompagner cette initiative qui renforce la synergie entre les régulateurs nationaux et régionaux.

Cette rencontre de haut niveau réunira les régulateurs nationaux de l’électricité, les représentants des ministères en charge de l’énergie des États membres de la CEDEAO, les sociétés d’électricité publiques et privées, les organisations régionales (CEDEAO, WAPP, OMVG, OMVS), les partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants de la société civile et du monde académique.

Durant ces deux jours, les participants procéderont à :

– Un diagnostic de l’état actuel de l’intégration énergétique ouest-africaine

– Des propositions concrètes pour renforcer la régulation régionale

– L’élaboration d’une feuille de route pour l’harmonisation réglementaire

– La sécurisation des projets interconnectés et le développement des infrastructures

Une plateforme stratégique pour l’intégration énergétique régionale

Le Président de l’ARREC a précisé que « L’objectif du forum est d’élaborer un mécanisme de communication simple sur les enjeux et défis du secteur de l’électricité dans l’ensemble des pays membres raccordés aux réseaux électriques ouest-africains. La technologie permet les échanges à distance, mais elle ne remplace pas la chaleur humaine et les initiatives de partage d’information que nous pouvons avoir en nous réunissant physiquement pour faire le point sur les travaux réalisés, les défis communs et les perspectives d’avenir. »

Abordant les préoccupations géopolitiques sous-régionales, Laurent Tossou a souligné que « Le réseau est déjà interconnecté, mais il nous faut trouver des solutions pour rester ensemble, faciliter le développement des infrastructures, encourager les investissements et adapter les directives au niveau de développement de chaque pays afin d’embarquer tout le monde dans la dynamique du marché régional. »

