Développement et exploitation de Zones industrielles en Afrique

ARISE mobilise 700 millions de dollars et enregistre un nouvel actionnaire stratégique




Le Groupe ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), acteur panafricain de développement et d’exploitation de zones industrielles intégrées, vient de franchir une étape importante de mobilisation de capitaux, avec la levée de 700 millions de dollars US. L’annonce a été faite à travers un communiqué de presse.

Le Groupe ARISE IIP réalise l’une des plus importantes opérations de mobilisation de capitaux privés dans le domaine des infrastructures en Afrique. Le partenaire stratégique du gouvernement Béninois pour le développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), vient de lever 700 millions de dollars sur le marché. Cette importante opération de levée de capitaux selon un communiqué de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et du développement de la GDIZ, consolide la capacité d’ARISE IIP à accélérer son expansion sur le continent, à travers la création d’écosystèmes industriels inclusifs, compétitifs et durables.
Pour Letondji BEHETON, directeur général de la SIPI-BENIN, la Zone industrielle de Glo-Djigbé est aujourd’hui un exemple concret de ce que le partenariat entre un État visionnaire et un investisseur stratégique peut accomplir. « Grâce à cette levée de fonds, nous allons pouvoir renforcer l’attractivité du Bénin, accélérer la mise en service de nouvelles unités industrielles et créer encore plus d’emplois qualifiés pour la jeunesse béninoise », a-t-il confié.

Vision Invest, un nouvel actionnaire stratégique
La SIPI-BENIN à travers le même communiqué, a annoncé l’enregistrement de Vision Invest, une société saoudienne de premier plan spécialisée dans l’investissement et le développement d’infrastructures, et à l’avant-garde des partenariats public-privé en Arabie saoudite et au-delà. Ce nouveau partenaire selon la SIPI-BENIN, opère dans un large éventail de secteurs stratégiques, notamment la transition énergétique, les infrastructures numériques avancées, la valorisation et la préservation des ressources, le transport et la logistique, ainsi que les infrastructures de santé et sociales. « Son portefeuille s’étend sur quatre continents, Asie, Afrique, Australie et Amérique du Sud, avec plus de 95 milliards de dollars US d’actifs sous gestion », précise le communiqué.

F. A. A.

16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




