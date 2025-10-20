AREA-ALAFIA créée pour une retraite active et épanouie au Bénin

Deux ans après le premier Salon des séniors, creuset d’échanges destiné à réfléchir sur la condition des retraités au Bénin, les participants ont porté sur les fonts baptismaux ce samedi 18 octobre 2025, l’Association pour une retraite épanouie et active (AREA-ALAFIA). C’était à l’occasion du premier congrès constitutif qui s’est déroulé dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) à Cotonou.

La précarité dans laquelle se retrouvent les travailleurs aussi bien du public que du privé après leur retraite, a retenu l’attention de l’entreprise Chez Vous et le journal L’Economiste du Bénin, qui y ont consacré en novembre 2023, un Salon des séniors. Les réflexions menées depuis lors, ont abouti à la création, samedi 18 octobre 2025, de l’Association pour une retraite épanouie et active.

Cette association selon le président du comité d’organisation, n’est pas une association de plus. « Elle se veut un centre d’entraide, de partage, d’espérance et de solidarité entre générations », a souligné Amidou ADAMOU. AREA-ALAFIA d’après lui vise à créer un cadre structuré favorisant l’inclusion sociale et économique des retraités ; offrir des opportunités de formation, de bénévolat, de mentorat pour continuer à contribuer activement au développement du pays ; promouvoir le bien-être physique, moral et financier des membres à travers des activités culturelles, sportives et récréatives ; et enfin, plaider pour une meilleure valorisation du statut de retraité. A travers AREA-ALAFIA, les retraités selon le président du comité d’organisation entendent « briser les stéréotypes d’une retraite synonyme d’isolement, d’inactivité, et de passivité ». Pour eux, la retraite n’est pas la fin d’un parcours, mais plutôt le début d’un nouvel engagement.

A l’ouverture des travaux du congrès, le promoteur de l’entreprise Chez Vous et du journal L’Economiste du Bénin, a exprimé ses remerciements aux membres du comité d’organisation pour la persévérance et la détermination dont ils ont fait preuve depuis le Salon des séniors. Au-delà de l’idée, il fallait des gens comme eux pour la concrétisation, a fait savoir Léonard DOSSOU exhortant les congressistes à une étude approfondie des Statuts et Règlement de l’association, et à apporter les améliorations qu’ils jugent utiles et nécessaires en vue de leur validation. Pour lui, la couverture du territoire devrait être un défi commun à relever grâce au leadership de chaque membre. Il n’a pas manqué d’inviter les membres à faire de l’association, un label, une plateforme qui fera de la retraite, un moment de paix, de mieux-être, de parfaite santé et d’opportunité pour offrir à chacun, une retraite agréable.

Au terme des travaux de l’Assemblée générale constitutive, Amidou ADAMOU, président du comité d’organisation, a été plébiscité pour conduire les destinées de l’association pendant les trois prochaines années.

A travers AREA-ALAFIA, les retraités selon le président élu, prennent un pari ; celui d’être les acteurs de leur propre bonheur. « La retraite n’est pas la fin de la vie, mais plutôt la fin d’une activité professionnelle », a-t-il rappelé. Il a invité à l’occasion, les retraités à prendre de nouveaux engagements pour continuer d’être utile à leur communauté en se donnant par exemple, un autre projet social.

Les retraités selon le nouveau président devraient également se donner un nouveau mode de vie en faisant attention à leur alimentation ; faire des exercices physiques et sportifs ; éviter le stress ; et organiser autour d’eux, un environnement bienveillant. L’autre levier sur lequel ils devront agir selon le président, est celui des finances. L’argent selon Amidou ADAMOU, ne règle pas tout, mais il faut un minimum. A cet effet, les retraités d’après lui, devraient ajuster leur nouveau mode de vie à leurs besoins. Mais le plus important a-t-il précisé, c’est de continuer d’être utile à la société.

Des représentants de l’Association des retraités du ministère des finances, de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et de l’Association des retraités des Pays-Bas ont pris part aux travaux de cette Assemblée générale constitutive.

Composition du bureau élu

Président : ADAMOU Amidou

Vice-président : Ali ABIB

Secrétaire Général : Léonard BALADJA

Trésorier Général : Rogatien NOBIME

Trésorier Général Adjoint : Pascal DOSSOU

Secrétaire chargé des affaires Sociales et Juridique : HEDIBLE Clotaire

Secrétaire à l’organisation, à l’information et à la communication : Bonaventure ASSOGBA

Secrétaire chargé de la formation et de la retraite active : Salamath MOUSTAPHA SOULE

Secrétaire chargé de l’approche du genre et de l’environnement : Christine TOSSOUTH

Secrétaire chargé des activités sportives et des loisirs : François HOUNSOU

Secrétaire chargé des Mutuelles et de la Santé : Prosper Antoine ZODJIN

Commissaires aux comptes : ZOSSOU Simon et ASSOGBA Innocent

F. A. A.

20 octobre 2025 par ,