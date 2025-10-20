lundi, 20 octobre 2025 -

811 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Vie des retraités

AREA-ALAFIA créée pour une retraite active et épanouie au Bénin




Deux ans après le premier Salon des séniors, creuset d’échanges destiné à réfléchir sur la condition des retraités au Bénin, les participants ont porté sur les fonts baptismaux ce samedi 18 octobre 2025, l’Association pour une retraite épanouie et active (AREA-ALAFIA). C’était à l’occasion du premier congrès constitutif qui s’est déroulé dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) à Cotonou.

La précarité dans laquelle se retrouvent les travailleurs aussi bien du public que du privé après leur retraite, a retenu l’attention de l’entreprise Chez Vous et le journal L’Economiste du Bénin, qui y ont consacré en novembre 2023, un Salon des séniors. Les réflexions menées depuis lors, ont abouti à la création, samedi 18 octobre 2025, de l’Association pour une retraite épanouie et active.
Cette association selon le président du comité d’organisation, n’est pas une association de plus. « Elle se veut un centre d’entraide, de partage, d’espérance et de solidarité entre générations », a souligné Amidou ADAMOU. AREA-ALAFIA d’après lui vise à créer un cadre structuré favorisant l’inclusion sociale et économique des retraités ; offrir des opportunités de formation, de bénévolat, de mentorat pour continuer à contribuer activement au développement du pays ; promouvoir le bien-être physique, moral et financier des membres à travers des activités culturelles, sportives et récréatives ; et enfin, plaider pour une meilleure valorisation du statut de retraité. A travers AREA-ALAFIA, les retraités selon le président du comité d’organisation entendent « briser les stéréotypes d’une retraite synonyme d’isolement, d’inactivité, et de passivité ». Pour eux, la retraite n’est pas la fin d’un parcours, mais plutôt le début d’un nouvel engagement.
A l’ouverture des travaux du congrès, le promoteur de l’entreprise Chez Vous et du journal L’Economiste du Bénin, a exprimé ses remerciements aux membres du comité d’organisation pour la persévérance et la détermination dont ils ont fait preuve depuis le Salon des séniors. Au-delà de l’idée, il fallait des gens comme eux pour la concrétisation, a fait savoir Léonard DOSSOU exhortant les congressistes à une étude approfondie des Statuts et Règlement de l’association, et à apporter les améliorations qu’ils jugent utiles et nécessaires en vue de leur validation. Pour lui, la couverture du territoire devrait être un défi commun à relever grâce au leadership de chaque membre. Il n’a pas manqué d’inviter les membres à faire de l’association, un label, une plateforme qui fera de la retraite, un moment de paix, de mieux-être, de parfaite santé et d’opportunité pour offrir à chacun, une retraite agréable.
Au terme des travaux de l’Assemblée générale constitutive, Amidou ADAMOU, président du comité d’organisation, a été plébiscité pour conduire les destinées de l’association pendant les trois prochaines années.
A travers AREA-ALAFIA, les retraités selon le président élu, prennent un pari ; celui d’être les acteurs de leur propre bonheur. « La retraite n’est pas la fin de la vie, mais plutôt la fin d’une activité professionnelle », a-t-il rappelé. Il a invité à l’occasion, les retraités à prendre de nouveaux engagements pour continuer d’être utile à leur communauté en se donnant par exemple, un autre projet social.
Les retraités selon le nouveau président devraient également se donner un nouveau mode de vie en faisant attention à leur alimentation ; faire des exercices physiques et sportifs ; éviter le stress ; et organiser autour d’eux, un environnement bienveillant. L’autre levier sur lequel ils devront agir selon le président, est celui des finances. L’argent selon Amidou ADAMOU, ne règle pas tout, mais il faut un minimum. A cet effet, les retraités d’après lui, devraient ajuster leur nouveau mode de vie à leurs besoins. Mais le plus important a-t-il précisé, c’est de continuer d’être utile à la société.
Des représentants de l’Association des retraités du ministère des finances, de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et de l’Association des retraités des Pays-Bas ont pris part aux travaux de cette Assemblée générale constitutive.

Composition du bureau élu

Président : ADAMOU Amidou

Vice-président : Ali ABIB

Secrétaire Général : Léonard BALADJA

Trésorier Général : Rogatien NOBIME

Trésorier Général Adjoint : Pascal DOSSOU

Secrétaire chargé des affaires Sociales et Juridique : HEDIBLE Clotaire

Secrétaire à l’organisation, à l’information et à la communication : Bonaventure ASSOGBA

Secrétaire chargé de la formation et de la retraite active : Salamath MOUSTAPHA SOULE

Secrétaire chargé de l’approche du genre et de l’environnement : Christine TOSSOUTH

Secrétaire chargé des activités sportives et des loisirs : François HOUNSOU

Secrétaire chargé des Mutuelles et de la Santé : Prosper Antoine ZODJIN

Commissaires aux comptes : ZOSSOU Simon et ASSOGBA Innocent

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un incendie déclaré après une altercation à Sèmè-Podji


19 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
D’importants dégâts matériels ont été enregistrés au terme d’une course (…)
Lire la suite

Un étudiant meurt dans un accident après sa soutenance


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un jeune homme est mort dans la soirée du mercredi 15 octobre 2025 dans (…)
Lire la suite

1 mort et plusieurs blessés dans un accident à Zakpo


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit du lundi 13 octobre (…)
Lire la suite

Le Secrétaire Permanent de CONAFIL inhumé le 18 octobre prochain


9 octobre 2025 par Marina Houénou
Décédé le vendredi 3 octobre 2025, Zacharie Assogba Gbodjeydo, le (…)
Lire la suite

Trois prisonniers s’évadent au tribunal


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Trois prisonniers en attente de jugement se sont évadés dans la journée (…)
Lire la suite

Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Un voleur de canard retrouvé mort dans un puits


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Trois jours après sa disparition, un homme a été retrouvé mort dans un (…)
Lire la suite

Le corps d’une fille décapitée retrouvé à Logozohè


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le cadavre d’une fille a été retrouvé sans tête à Glazoué dans le (…)
Lire la suite

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) (…)
Lire la suite

Un camion chargé de ciment tombe sous un pont


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mercredi 17 septembre 2025 vers 23 heures, un camion (…)
Lire la suite

Un présumé voleur de moto brulé vif


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre 2025, un présumé (…)
Lire la suite

Un camion de sable renversé dans un caniveau


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un camion chargé de sable a fini sa course dans un caniveau dans la (…)
Lire la suite

Deux jeunes tués lors du gonflage d’un pneu


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Sodohomè, une localité de la commune de Bohicon, deux jeunes (…)
Lire la suite

Une fillette se tue en voulant tirer sur un gecko


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ehouzou, une localité de la commune de Klouékanmey, département du (…)
Lire la suite

Un jeune homme condamné pour vol de fer à béton


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

Plusieurs morts dans un accident ce mercredi


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à plusieurs passagers (…)
Lire la suite

Un conducteur meurt sous l’effet de l’alcool


8 septembre 2025 par Marc Mensah
Un homme ivre a trouvé la mort, dimanche 7 septembre 2025, dans un (…)
Lire la suite

Un fils tabasse sa mère pour un différend foncier


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Klémé Toyinouhoué, une localité de la commune de Toviklin, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires