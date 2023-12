APSONIC, Partenaire Officiel de la CAF, donne un nouvel élan à la CAN 2023

Le géant APSONIC, un des leaders incontestés de l’industrie de la moto en Afrique, désormais sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023. L’univers du football et de la moto se sont récemment entrelacés dans une collaboration historique où APSONIC, devient la seule marque de motos à sponsoriser la 34e édition du plus grand événement sportif d’Afrique qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 13 Janvier au 11 Février 2024. APSONIC à travers ce partenariat avec la CAF (Confédération Africaine de Football) se propulse de plus en plus sur la scène internationale. Les statistiques indiquent qu’environ 1 milliard de personnes de plus de 90 pays seront connectées à cet événement très suivi, souvent plaisamment surnommé "l’heure de réveil de l’Afrique".

( Cérémonie de signature du contrat entre APSONIC et la CAF le 9 Octobre 2023 : à gauche M. Véron Mosengo Omba, secrétaire général de la CAF et à droite M. Zhang Lian, président du Groupe Sincerity )

Une Histoire de Qualité et d’Excellence Unissant le Football à la Moto

Reconnue pour son engagement envers l’innovation et la qualité des motos, la marque APSONIC étend son influence en associant son nom à l’un des événements sportifs les plus prestigieux d’Afrique. Présente depuis deux décennies dans près d’une vingtaine de pays africains, cette marque panafricaine évolue avec les tendances du marché, élevant continuellement les normes de l’industrie de la moto. La vision d’APSONIC visant à rendre la conduite accessible à tous en fait une référence dans l’industrie.

Depuis ses débuts, APSONIC s’est engagé à fournir des motos sûres, fiables et innovantes qui répondent aux besoins variés des consommateurs. A l’instar d’une équipe de football constamment à la recherche d’innovations sur le terrain pour faire la différence et gagner, chaque modèle de moto APSONIC est conçu avec une ingénierie avancée, garantissant une qualité dépassant les attentes, des performances optimales et une expérience de conduite inégalée. APSONIC incarne donc l’esprit de performance et d’excellence qui anime les 24 équipes qualifiées qui rivaliseront dans les six stades prévus pour la compétition, avec pour objectif ultime de soulever la Coupe au soir du 11 Février 2024.

APSONIC, une Marque Ancrée dans la Vie Quotidienne Africaine

Fort de sa compréhension approfondie de la vie sociale en Afrique, APSONIC saisit que le football et la moto sont essentiels à une vie épanouissante. Ces deux éléments ne sont pas simplement des loisirs, mais font partie intégrante de la vie quotidienne. Le football transcende son statut de simple sport pour devenir une source d’identité et de fierté communautaire, tandis que la moto, avec son rugissement puissant, symbolise la mobilité personnelle et l’aventure. L’union entre APSONIC et la CAF n’est pas simplement une collaboration commerciale, mais une célébration authentique de la vie africaine. APSONIC reconnaît que le football et la moto sont des catalyseurs de connexion sociale, générant de l’énergie positive et permettant l’ éclosion individuelle.

Ainsi, à travers son partenariat avec la CAF, APSONIC cherche à amplifier ces deux aspects essentiels d’une vie épanouissante qui représentent des expériences partagées, des moments mémorables et des liens tissant la toile sociale de l’Afrique. En soutenant le sport, APSONIC contribue à unir les nations et à inspirer la jeunesse africaine. La CAN 2023 offre une plateforme exceptionnelle pour célébrer l’excellence sportive et encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves. En tant que sponsor officiel, APSONIC devient le moteur de l’inspiration, prouvant que le dévouement et la persévérance peuvent mener à la victoire. APSONIC le rappelle à travers son slogan CAN, "La victoire est au bout de nos pieds". En effet, chaque pas, que ce soit sur le terrain de football ou dans la vie quotidienne, est une avancée vers la victoire, un voyage où la résilience, l’effort et la passion tracent le chemin vers le succès.

L’Aventure Commence : Vivez la CAN 2023 avec APSONIC

Avec l’annonce de cette collaboration, l’aventure excitante de la CAN 2023 prend une nouvelle dimension. APSONIC invite les amateurs de football, de moto et tous les passionnés à se joindre à cette célébration unique où la puissance du sport et l’adrénaline de la conduite se rencontrent.

Ensemble, faisons de la CAN 2023 un chapitre mémorable de notre histoire collective, une célébration où les frontières entre le terrain de jeu et la route s’estompent, laissant place à une expérience immersive et envoûtante. C’est un appel à la communion des passions, à la fusion des émotions et à la création de souvenirs qui transcendent le temps. Rejoignez-nous et soyons les architectes de cette célébration, où la puissance du sport et la passion pour la route s’entrelacent dans une symphonie grandiose.

APSONIC, Bonne qualité pour Meilleure

14 décembre 2023 par