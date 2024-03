APPEL À CANDIDATURE

Vous avez un projet d’entrepreneuriat dans la mode sur le continent africain et cherchez un accompagnement complet pour vous lancer ?



Rejoignez le programme d’incubation FLY (Fashion Led by Youth) lancé par Sèmè City et l’IFM qui accompagne les pépites de la mode africaine.



Qui peut en bénéficier ?

Si vous êtes un jeune entrepreneur créatif âgé de 18 à 35 ans, résidant au Bénin ou en Afrique de l’Ouest, et que vous cherchez un encadrement pour développer et lancer des

produits ou services novateurs dans l’industrie de la mode tels que vêtements, textiles, bijoux, accessoires, distribution, marketing et style de vie, le programme FLY est fait pour

vous.

Pourquoi participer ?

Conçu pour vous, jeune entrepreneur créatif, que vous envisagiez une collection de vêtements singulière, une marketplace révolutionnaire ou une ligne de textiles fabriqués

de manière artisanale, le programme FLY offre toutes les ressources nécessaires pour développer un produit ou un service novateur et établir un réseau dans l’écosystème de

la mode et du textile :

• L’accès à un réseau d’experts ;

•La compréhension des enjeux et tendances ;

•Le développement de compétences entrepreneuriales ;

•Les conseils sur mesure adaptés à vos besoins spécifiques.

Format Sur une durée d’un an, le programme FLY propose un accompagnement complet :

•2 sessions collectives de 5 jours en présentiel à Sèmè City dispensées par des professeurs et experts de l’Institut Français de la Mode

• L’accès à une boîte à outils digitale avec des contenus méthodologiques autonomes

• Des sessions de coaching collectif via des visioconférences avec les experts de l’IFM

• Un coaching individuel continu tout au long du programme centré sur votre projet

• Un espace de travail sur le campus de Sèmè City (accessible du lundi au vendredi)