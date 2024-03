APPEL A CANDIDATURE

La SOBEBRA, entreprise leader en agro-alimentaire de la place recherche pour renforcer et accompagner le développement de son équipe commerciale :

SEPT (07) AGENTS COMMERCIAUX

MISSION

Développer le portefeuille prospects clients sur un secteur géographique précis pour l’atteinte des objectifs de ventes définis. Présenter les caractéristiques et le positionnement des produits et participer à la mise en œuvre des actions commerciales dans les points de ventes.

PRINCIPALES ACTIVITES

– Planifier et organiser son activité commerciale (visite PDV, prospection, animation…) ;

– Contrôler la mise en place du plan commercial et suivre son efficacité ;

– Assurer l’agencement de l’espace de vente (linéaires, vitrine), au merchandising des produits, de la signalétique ;

– Assurer la bonne activation des PDV afin d’améliorer la visibilité des marques et produits ;

– Poser les PLV et optimiser l’usage du matériel publicitaire dans les points de ventes ;

– Assurer le suivi, le développement et la fidélisation de son portefeuille clients ;

– Réaliser des actions promotionnelles pour accompagner, améliorer et soutenir la bonne rotation des produits ;

– Assurer une veille concurrentielle permanente (référence, prix, taux de pénétration, canal de distribution…) afin de permettre l’ajustement de la stratégie commerciale ;

– Réaliser le nombre de visites commerciales de PDV exigées par jour sur sa zone géographique ;

– Contrôler le bon fonctionnement des équipements froids déployés, selon les critères et conditions prescrits ;

– Faire une évaluation des impacts de ses actions commerciales et proposer des axes d’amélioration ;

– Faire le reporting de ses activités à la hiérarchie.

PROFIL RECHERCHE

– Être de nationalité béninoise ;

– Être âgé de 25 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 2024 ;

– Être titulaire d’un diplôme de Licence en Marketing et Action Commerciale ou d’un diplôme équivalent d’une école de gestion et de commerce avec option Commercial ;

– Avoir au moins deux (02) ans d’expérience dans le domaine de la vente des produits de grande consommation ;

– Avoir le permis de conduire catégorie B (obligatoire).

COMPETENCES REQUISES

ü Avoir une bonne connaissance des techniques de vente et d’animation

ü Avoir un sens communicationnel et relationnel élevé

ü Avoir une excellente expérience en gestion de portefeuille clients

ü Savoir identifier les opportunités du marché et analyser les besoins des clients afin de trouver des mesures adaptées

ü Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et de l’environnement Microsoft Office (Word, Excel et Power Point)

ü Être créatif, d’une bonne moralité, intègre d’une bonne aptitude physique et dynamique

ü Être prêt à la mobilité sur toute l’étendue du territoire et immédiatement disponible

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature à déposer à l’accueil de la Direction Générale de la SOBEBRA au plus tard le mercredi 03 avril 2024 à 12 heures et sous plis fermé avec la mention « Candidature au Poste d’AGENT COMMERCIAL » est composé de :

:Lettre de motivation manuscrite

/Curriculum Vitae détaillé

.Copie légalisée du diplôme

.Copie du permis de conduire (obligatoire)

.Casier Judiciaire

NB : Seules les candidatures respectant les critères de présélection et dont les dossiers sont retenus seront contactées.

Les autres candidatures n’ayant pas été contactées courant les deux (02) semaines suivants la date de clôture du dépôt des dossiers sont considérées comme rejetées.

