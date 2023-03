APPEL A CANDIDATURE

La SOBEBRA, industrie leader en agro-alimentaire de la place recherche dans le cadre du renforcement de son effectif, des Stagiaires à la Fabrication

MISSION

Assurer la fabrication des sirops et la préparation des boissons dans les délais requis, conformément aux procédures, instructions de travail et paramètres exigés afin de satisfaire les besoins de production.

PRINCIPALES ACTIVITES

Piloter les équipements en fonction des étapes de fabrication et selon les instructions de travail établies

Opérer les contrôles des caractéristiques et la conformité des approvisionnements pour les recettes

Analyser et traiter les dysfonctionnements techniques (prise de mesures immédiates, appel pour l’intervention des spécialistes, information de la hiérarchie)

Contrôler régulièrement le bon fonctionnement des appareils et équipements de suivi des paramètres de fabrication afin d’éviter les résultats erronés

Réaliser les opérations de maintenance de premier niveau et appliquer les règles de sécurité nécessaires à l’intervention sur chaque machine afin d’éliminer les risques d’accident

Assurer le nettoyage des circuits et vaisseaux afin d’aseptiser les installations

Renseigner les fiches d’activités et de suivi (traçabilité, quantité, volume, incidents de fonctionnement etc.)

Assurer toute autre tâche ou mission jugée utile par la hiérarchie, afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service

PROFIL RECHERCHE

– Être de nationalité béninoise

– Être âgé de 21 ans au moins et de 28 ans au plus au 31 décembre 2023

– Êtrere titulaire d’un Diplôme d’Etude Agricole

– Tropicale (DEAT) ; du BEPC ou avoir le NIVEAU TERMINAL D ou C

Avoir une expérience dans la production agro-alimentaire

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature à déposer à l’accueil de la Direction Générale à Cotonou au plus tard le vendredi 07 avril 2022 à 12 heures et sous plis fermé avec la mention « Candidature au Poste Stagiaires à la Fabrication » est composé de :

– Lettre de motivation manuscrite

– Curriculum Vitae détaillé

– Copie légalisée du diplôme

– Casier judiciaire

Seules les candidatures respectant les critères de présélection et retenues seront contactées.

Les autres candidatures n’ayant pas été contactées courant les deux (02) semaines suivants la date de clôture du dépôt des dossiers sont considérées comme rejetées.

26 mars 2023 par