APPEL A CANDIDATURE

Nous recrutons dans le cadre du renforcement de notre effectif :

UN (01) DATA ANALYST

MISSION

Créer, administrer et modéliser la base de données des distributeurs, sous dépôt et PDVs. Mettre en place les fichiers KPI de suivi de l’activité de Distribution Indirecte Contrôlée (DIC).

PRINCIPALES ACTIVITES

– Concevoir des fichiers de base de données des distributeurs, sous dépôt et PDVs ;

– Modéliser et assurer les mises à jour régulière de la base de données ;

– Créer des dashboards, mettre en place de KPIs et reporting des performances de chaque distributeur

– Mettre en place de process, requêtes et automatisation

– Gérer parfaitement les différentes technologies spécifiques au big data ;

– Cartographier l’ensemble des PDVs et dépôts ;

– Extraire et traduire des données business en données statistiques ;

Optimiser la segmentation client au travers de données de consommation ;

– Analyser les informations chiffrées générées par l’application mobile ;

– Mettre en œuvre une data warehouse "entrepôt de données" point de vente et réseau de distribution ;

– Synthétiser et vulgariser les informations pour les rendre accessibles ;

– Déterminer des tendances d’achat ou de consommation ;

– Proposer des recommandations sur les bases de données à modifier.

PROFIL RECHERCHE

– Être de nationalité béninoise ;

– Être âgé de 25 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 2023 ;

– Être titulaire d’un diplôme BAC+3 en Gestion Informatique / Génie Logiciel ;

– Avoir au moins trois (03) ans d’expérience dans la création, l’administration et la modélisation de base de données.

COMPETENCES REQUISES

– Maitriser les langages de programmation (HTML, PHP, BASIC, SQL)

– Maîtriser les outils et logiciels (Web Analytics, BI, SAS, VBA, Python etc.)

– Maitriser le concept de l’informatique décisionnelle ‘’ Entrepôts de données’’ ;

– Maîtriser des techniques d’analyse des données, des méthodologies statistiques nécessaires à la mise en place d’une base de données,

– Maitriser les outils statistiques et les informations nécessaires à la mise en place d’une base de données ;

– Savoir définir les méthodes et les outils de traitement de données ;

– Savoir concevoir et administrer une enquête ;

– Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et Excel fonctions avancées ;

– Être créatif, d’une bonne moralité, intègre d’une bonne aptitude physique et dynamique ;

– Avoir une forte capacité d’analyse et de synthèse orale et écrite ;

– Être prêt à la mobilité sur toute l’étendue du territoire et immédiatement disponible.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature à déposer à l’accueil de la Direction Générale de la SOBEBRA au plus tard le vendredi 10 mars 2023 à 12 heures et sous plis fermé avec la mention « Candidature au Poste de DATA ANALYST » est composé de :

– Lettre de motivation manuscrite

– Curriculum Vitae détaillé

– Copie légalisée du diplôme

– Casier Judiciaire

NB : Seules les candidatures respectant les critères de présélection et dont les dossiers sont retenus seront contactées. Les autres candidatures n’ayant pas été contactées courant les deux (02) semaines suivants la date de clôture du dépôt des dossiers sont considérées comme rejetées.

