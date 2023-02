APPEL A CANDIDATURE

La SOBEBRA, importante industrie et leader en agro-alimentaire de la place recherche dans le cadre du renforcement de son effectif :

UN (01) ASSISTANT SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

MISSION

Assurer le suivi et l’amélioration du Système de Management Santé et Sécurité au Travail afin de démontrer sa conformité aux exigences normatives, légales, réglementaires.

PRINCIPALES ACTIVITES

❖ Assurer le maintien et le suivi du Système de Management Santé et Sécurité au Travail (SMSST) ;

❖ Mettre en œuvre et tenir à jour le Document Unique d’évaluation des risques professionnels en concertation avec le CHS ;

❖ Assurer la réception, la distribution et la gestion du stock des Equipements de Protection Individuelle ;

❖ Coordonner la vérification et la surveillance des équipement de travail avec les utilisateurs ;

❖ Faire l’analyse des accidents de travail avec les comites CSS et le CHS ;

❖ Collecter les données à l’élaboration du POI et participer à sa mise en œuvre ainsi qu’à sa mise à jour ;

❖ Faire la visite de l’usine pour contrôler respect des consignes de sécurité et le port des EPI ;

❖ Valider le Permis de travail après le contrôle du respect des consignes de sécurité et autres ;

❖ Appliquer et faire respecter au quotidien les consignes d’hygiène, d’environnement, de santé et sécurité au travail et les bonnes pratiques de sécurité ;

❖ Former et sensibiliser les travailleurs et sous-traitants sur les règles et consignes de sécurité ;

❖ Faire le reporting des activités (quotidien, hebdomadaire, mensuel) ;

❖ Assurer toute autre tâche ou mission jugée utile par la hiérarchie, afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service.

PROFIL RECHERCHE

✓ Être de nationalité béninoise ;

✓ Être âgé de 25 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 2023 ;

✓ Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC+3 en Qualité, Hygiène, Santé et Sécurité ou en Santé et Sécurité au Travail ;

✓ Avoir au moins un (01) an d’expérience au poste d’Assistant Santé et Sécurité au Travail dans une industrie de la place.

COMPETENCES REQUISES

✓ Avoir une très bonne connaissance de la Norme ISO 45001 est un atout ;

✓ Avoir une bonne connaissance des normes et règlementations en Santé et Sécurité au Travail ;

✓ Être capable d’animer des sessions de formation et de sensibilisation ;

✓ Savoir identifier, analyser et évaluer les risques professionnels ;

✓ Avoir un bon sens d’observation, d’écoute et être doté d’une bonne aptitude physique.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature à déposer à l’accueil de la Direction Générale de la SOBEBRA au plus tard le vendredi 24 février 2023 à 12 heures et sous plis fermé avec la mention « Candidature au Poste d’ASSISTANT SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL » est composé de :

❖ Lettre de motivation manuscrite

❖ Curriculum Vitae détaillé

❖ Copie légalisée du diplôme

❖ Casier judiciaire

Seules les candidatures respectant les critères de présélection et retenues seront contactées.

Les autres candidatures n’ayant pas été contactées courant les deux (02) semaines suivants la date de clôture du dépôt des dossiers sont considérées comme rejetées.

