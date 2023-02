APPEL A CANDIDATURE

La SOBEBRA, importante industrie et leader en agro-alimentaire de la place recherche dans le cadre du renforcement de son effectif

UN (01) COMPTABLE

MISSION

Analyser dans les délais requis et suivant les procédures établies, les comptes de résultat et de bilan. Faire le lettrage les comptes généraux et assurer la gestion comptable des immobilisations de la société.

PRINCIPALES ACTIVITES

❖ Actualiser mensuellement la matrice de justification des comptes de résultat ;

❖ Faire le lettrage des comptes de bilan afin que les soldes soient justifiés par les écritures non rapprochées dans le logiciel métier ;

❖ Etablir le tableau des redevances et assistance techniques de façon mensuelle et passer les écritures nécessaires ;

❖ Etablir les fiches d’identification des immobilisations et faire la mise en service à bonne date dans le logiciel métier ;

❖ Approuver les factures en attente de validation système selon les règles établies ;

❖ Analyser et comptabiliser les stocks en fin du mois ;

❖ Assurer toute autre tâche ou mission jugée utile par la hiérarchie, afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service ;

PROFIL RECHERCHE

✓ Être de nationalité béninoise ;

✓ Être âgé de 25 ans au moins et 30 ans au plus au 31 décembre 2023 ;

✓ Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC+3 en Comptabilité Gestion et Finance avec un BAC G2 comme diplôme de base ;

✓ Avoir au moins un (01) an d’expérience à la comptabilité d’une société de la place ;

COMPETENCES REQUISES

✓ Avoir une bonne maitrise du référentiel comptable ;

✓ Maitriser les procédures comptables et financières

✓ Maitriser la fiscalité est un atout ;

✓ Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique notamment Excel.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature à déposer à l’accueil de la Direction Générale de la SOBEBRA au plus tard le vendredi 24 février 2023 à 12 heures et sous plis fermé avec la mention « Candidature au Poste de COMPTABLE » est composé de :

❖ Lettre de motivation manuscrite

❖ Curriculum Vitae détaillé

❖ Copie légalisée du diplôme

❖ Casier judiciaire

Seules les candidatures respectant les critères de présélection et retenues seront contactées.

Les autres candidatures n’ayant pas été contactées courant les deux (02) semaines suivants la date de clôture du dépôt des dossiers sont considérées comme rejetées.

14 février 2023 par