Série 100 % béninoise

"APPARENCES" revient sur les écrans de A+ Bénin avec la saison 2




A+ BENIN a annoncé, ce jeudi 6 novembre, par la voix de sa directrice générale Cléli AZOKPOTA, le lancement de la saison 2 de "APPARENCES", la série 100 % béninoise, lors d’un événement organisé à Canal Olympia de Cotonou. À cette occasion, les deux premiers épisodes ont été projetés en avant-première, en présence des autorités, des responsables culturels et d’un public passionné de séries télévisées.

Dès le 12 novembre, "APPARENCES" revient sur les écrans de A+ avec une nouvelle saison qui valorise le savoir-faire audiovisuel béninois, tout en mettant en lumière les décors, la mode et la culture du pays.

« Ce soir, nous poursuivons ensemble cette belle aventure. Je tiens à rappeler qu’il s’agit d’une véritable prouesse de produire une série d’une telle qualité technique et éditoriale dans des délais aussi courts. Et nous l’avons réussi ici, au Bénin, ensemble », a souligné Mme Cléli AZOKPOTA.
Elle a ajouté :

« Cette nouvelle saison est le fruit d’un travail exceptionnel, collectif, qui a mobilisé tout l’écosystème local : scénaristes, réalisateurs, acteurs, techniciens, monteurs… Chacun a donné le meilleur de lui-même pour vous offrir ce que vous allez découvrir ce soir. Une saison 2 plus forte, plus intense, qui ne vous laissera pas indifférents. »

Créée par Christiane Chabi Kao en collaboration avec Massamba Ndour, fondateur de MARODI TV, "APPARENCES" réunit une équipe artistique et technique expérimentée, avec une distribution exceptionnelle de comédiens béninois, confirmés et émergents. Coproduite par A+ BENIN et MARODI TV, la série a été réalisée par Pape Abdoulaye Seck et Kismath Baguiri. Elle mobilise plus de 80 acteurs, 600 figurants et 60 techniciens. Au total, "APPARENCES" compte 100 épisodes de 26 minutes, répartis sur deux saisons.

Pour Mme AZOKPOTA, cette série est aussi l’occasion pour A+ BENIN de réaffirmer sa mission : soutenir la création locale, identifier, former et accompagner les talents de demain, aussi bien devant que derrière la caméra.

« APPARENCES est plus qu’une série. C’est une vitrine de la créativité béninoise, de sa culture, de sa mode, de ses décors… et bien au-delà de nos frontières. »

"APPARENCES" sera diffusée à partir du mardi 12 novembre à 15h00, puis du lundi au vendredi à la même heure.

Grande saga familiale, "APPARENCES" plonge les téléspectateurs dans l’univers du textile, du pouvoir et des passions humaines.
Puissante, moderne et addictive, la saison 2 marque le retour d’une fiction béninoise ambitieuse, portée par des talents locaux, dont le dénouement, inattendu et poignant, promet de marquer durablement le public.

Marcel HOUETO

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

6 novembre 2025




